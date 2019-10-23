ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

5 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • Η ΑΚΤΙΝΑ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ
    ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ Ο ΜΙΚΥ, Ο ΓΚΟΥΦΥ ΚΑΙ Η ΚΛΑΡΑ ΛΟΦΤ;
  • ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
    ΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΑ, ΑΛΛΑ Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΚΡΥΒΟΥΝ ΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΟ
  • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ
    ΠΙΛΟΤΟ Ο ΚΥΡΟΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΟΠΟΥ ΘΕΣ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΤΟ ΠΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΟΣ
  • Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ 3000(+1)
    ΟΙ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΟΥΡΓΟΛΥΚΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΥΠΟΛΗ ΜΕ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΕΣ ΤΟΥΣ ΜΟΥΡΓΟΛΥΚΟΥΣ
  • ΤΟ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΠΑΡΤΥ
    ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΤΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΧΗ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΙ Ο ΣΚΡΟΥΤΖ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου (Νο. 280)

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