Συνάντηση Πάπα Φραγκίσκου - Δένδια στο Βατικανό

Ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Δένδιας έγινε σήμερα δεκτός σε εγκάρδιο κλίμα από τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό ενώ θα έχει συνομιλίες με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό του Βατικανού, αρχιεπίσκοπο Edgar Peña Parra και με τον υπουργό Εξωτερικών, αρχιεπίσκοπο Paul Richard Callagher.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις, καθώς και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και το μεταναστευτικό.

