Τζούντι

ΔΡΑΜΑ

Σκηνοθεσία: Ρούπερτ Γκουλντ

Ερμηνείες: Ρενέ Ζελβέγκερ, Τζέσι Μπάκλεϊ, Φιν Γουίτροκ

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το «Οver the rainbow» ήταν, τελικά, το τραγούδι της ζωής της. Η ρομαντική εκδοχή του ανέφικτου συνόδευε την Τζούντι Γκάρλαντ σε όλο τον σύντομο βίο της. Δούλευε τα 45 από τα 47 χρόνια που έζησε, πριν πεθάνει από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών το 1969, χωρίς να μπορέσει ποτέ να απολαύσει αυτό που συμβαίνει «πίσω από το ουράνιο τόξο»: «ο ουρανός είναι γαλανός/ και τα όνειρα που τολμάς να ονειρευτείς /στ’ αλήθεια γίνονται πραγματικά». Από δύο ετών στη showbiz, στα 16 απογειώνεται ως Ντόροθι στον «Μάγο του Οζ» βιώνοντας την ίδια στιγμή τη φωτεινή και τη σκοτεινή πλευρά του μύθου. Ο σκηνοθέτης Ρούπερτ Γκουλντ στην ταινία του «Τζούντι» επιλέγει να αφηγηθεί τη ζωή της όταν η πλάστιγγα έχει γείρει οριστικά στη σκοτεινή πλευρά. Λονδίνο 1968, και η Γκάρλαντ ως θρύλος, πλέον, αλλά με πολλά προβλήματα, ταξιδεύει στη βρετανική πρωτεύουσα για μια σειρά sold out εμφανίσεων στο διάσημο κέντρο διασκέδασης «The Talk of the Town».

Η ταινία διαθέτει την ιδανική πρωταγωνίστρια. Η Ρενέ Ζελβέγκερ, εύθραυστη και ντελικάτη, ασταθής και την ίδια στιγμή λαμπερή, καθηλωτική, με αυτή τη μοναδική φωνή «που έβγαινε από την ψυχή της», ζητάει από το κοινό της «να μην την ξεχάσει» όταν πια δεν θα τραγουδά. Κι εκείνο «ξεχνάει» τις στιγμές που την είδε να βγαίνει στη σκηνή μεθυσμένη, ανήμπορη, που της πέταγε διάφορα αντικείμενα και την αποδοκίμαζε, και της ορκίζεται αιώνια αφοσίωση. Εξι μήνες μετά τις εμφανίσεις της στο Λονδίνο, η Γκάρλαντ πεθαίνει. Δύσκολο να εστιάσεις στη Ζελβέγκερ χωρίς να συνεχίσεις αποκαλώντας την Γκάρλαντ. Γιατί η ηθοποιός, στην –οσκαρικών προδιαγραφών– ερμηνεία της, ενσωματώνει κάθε κραδασμό μιας ζωής τραγικής και μοιραίας. Τη διαρκή κατάχρηση ουσιών (βαρβιτουρικών, υπέφερε από βασανιστικές αϋπνίες), τις μακρές περιόδους κατάθλιψης, τους πέντε γάμους, τα τρία παιδιά (το ένα είναι η Λάιζα Μινέλι) και τις μάχες της για την κηδεμονία των δύο μικρότερων. Μια ζωή δυστυχισμένη, ηρωική και άδικη. Η ταινία αιχμαλωτίζει, συγκινεί, είναι σαν λατρευτικό μνημόσυνο, γεμάτο κατανόηση, με πρόθεση να δικαιώσει τον μύθο. Γιατί όχι; Για την Τζούντι Γκάρλαντ μιλάμε, εξάλλου.

Οικογενειακή Ευτυχία Α.Ε.

ΔΡΑΜΑ - ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Σκηνοθεσία: Βέρνερ Χέρτσογκ

Ερμηνείες: Γιουσί Ισί, Μαχίρο Τανιμότο

Στο Τόκιο εδρεύει η «Family Romance» που σκοπό έχει να αναπληρώνει κενά ζωής για τους πελάτες της. Ο τίτλος της εταιρείας είναι και ο τίτλος της τελευταίας ταινίας του Βέρνερ Χέρτσογκ, «Οικογενειακή Ευτυχία Α.Ε.» («Family Romance»). Ο ακαταπόνητος 77χρονος Γερμανός σκηνοθέτης κινήθηκε μεταξύ μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, για να καταγράψει, με την απόσταση ψύχραιμου παρατηρητή, ένα γεγονός μεταμορφωτικό και δύσκολο για τις σημερινές κοινωνίες. Εδώ και περίπου μία 10ετία, η εταιρεία αυτή με τη συνεργασία περίπου 800 ηθοποιών, όλων των ηλικιών, αναλαμβάνει να αναπληρώσει κενά που δημιουργούνται από οποιαδήποτε συνθήκη. Από ενοικίαση οικογενειακών μελών που δεν υπάρχουν ή απεβίωσαν (μπαμπάς, μαμά, παιδιά κ.ο.κ.) έως φίλους, followers, την αναβίωση μιας σημαντικής μέρας για τη ζωή του πελάτη. Ο Χέρτσογκ κινηματογραφεί με σενάριο, αλλά τα περιστατικά στα οποία βασίζεται η ταινία είναι πραγματικά. Δεν τον αφορά όμως το αξιοπερίεργο της παροχής υπηρεσιών. Το ερώτημα στο οποίο εστιάζει είναι: ποια είναι τα όρια των ανθρώπινων σχέσεων αλλά και η αντοχή της αυταπάτης;

Κρατικά μυστικά

Σκηνοθεσία: Γκάβιν Χουντ

Ερμηνείες: Kίρα Νάιτλι, Ματ Σμιθ, Ρέιφ Φάινς

Αληθινή ιστορία κατασκόπων

Κλασικό κατασκοπικό θρίλερ βασισμένο στην αληθινή ιστορία της Κάθριν Γκαν, υπαλλήλου της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία διέρρευσε άκρως απόρρητο e-mail των αμερικανικών αρχών με το οποίο ζητούσαν από τις βρετανικές υπηρεσίες να κατασκοπεύσουν άλλα κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Πρωταγωνιστεί η δύο φορές υποψήφια για Οσκαρ Κίρα Νάιτλι, η οποία διάβασε το βιβλίο των Μαρσία και Τόμας Μίτσελ στο οποίο βασίζεται το φιλμ και μελέτησε κυβερνητικά αρχεία της περιόδου, που είναι πλέον στη διάθεση του κοινού.

Γέτι ο χιονάνθρωπος των Ιμαλαΐων

Σκηνοθεσία: Tζιλ Κάλτον

Μια ξεχωριστή φιλία

Η μεγάλη συμπαραγωγή των στούντιο της Dreamworks και των Pearl Studio, με τίτλο «Γέτι: ο χιονάνθρωπος των Ιμαλαΐων» ταξιδεύει τους θεατές σε μια επική περιπέτεια, που ξεκινάει από τους δρόμους της Σαγκάης και φτάνει μέχρι τις χιονισμένες κορυφές των Ιμαλαΐων. Οταν η έφηβη Γι συναντάει ένα νεαρό Γέτι στην ταράτσα του διαμερίσματός της στη Σαγκάη, μια σπάνια και ξεχωριστή φιλία ξεκινάει και μαζί ένα μαγευτικό ταξίδι στο πιο ψηλό σημείο της Γης. Η ιστορία της ταινίας είναι ένα δύσκολο ταξίδι επαναπατρισμού, ένας αγώνας συμπόνιας.

Η μάχη της επικράτησης

Σκηνοθεσία: Αλφόνσο Γκόμεζ-Ρέχον

Ερμηνείες: Mπένεντικτ Κάμπερμπατς, Μάικλ Σάνον, Τομ Χόλαντ

Διαμάχη για το φως του κόσμου

Μια ταινία βασισμένη στη θρυλική διαμάχη για την ηλεκτροδότηση του κόσμου, ανάμεσα στον εφευρέτη Τόμας Εντισον και στον επιχειρηματία Τζορτζ Γουέστινγκχαουζ. Ο Εντισον υποστήριζε την παροχή του συνεχούς ρεύματος, ενώ ο Γουέστινγκχαουζ το εναλλασσόμενο, έχοντας στο πλευρό του την ανεκτίμητη βοήθεια του Νίκολα Τέσλα. Τον Εντισον υποδύεται ο υποψήφιος για Οσκαρ Μπένεντικτ Κάμπερμπατς («Doctor Strange», «Το παιχνίδι της μίμησης»), ο οποίος μελέτησε σε βάθος την προσωπικότητά του.