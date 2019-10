Πιο κοντά στο χρίσμα των Δημοκρατικών η Ελίζαμπεθ Γουόρεν

Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν προηγείται στην κούρσα για το χρίσμα των Δημοκρατιών, διευρύνοντας το προβάδισμά της επί του πρώην αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το αμερικανικό πανεπιστήμιο Κουίνιπιακ.

Η 70χρονη προοδευτική πολιτικός συγκεντρώνει ποσοστό 28% μεταξύ των Δημοκρατικών και των φίλα προσκείμενων ψηφοφόρων. Ο Μπάιντεν, 76 ετών, έχει περιοριστεί στο 21%.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή, ο γερουσιαστής από το Βερμόντ Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος στις αρχές του μήνα υπέστη καρδιακό επεισόδιο και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, βρίσκεται στην τρίτη θέση με 15% και ακολουθεί ο δήμαρχος του Σάουθ Μπεντ, στην Ιντιάνα, Πιτ Μπάτιτζιγκ με 10%. Η Καμάλα Χάρις, γερουσιαστής από την Καλιφόρνια, συγκεντρώνει ποσοστό 5%.

Το RealClearPolitics ωστόσο, που συγκεντρώνει και μελετά δεδομένα από δεκάδες διαφορετικά ινστιτούτα δημοσκοπήσεων, κρίνει ότι ο Μπάιντεν προηγείται σε εθνικό επίπεδο της Γουόρεν, με ποσοστό 27,2% έναντι 21,8%.

Νωρίτερα σήμερα, ένας από τους διεκδικητές του χρίσματος των Δημοκρατικών, ο βουλευτής Τιμ Ράιαν από το Οχάιο, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την κούρσα. Οι δημοσκοπήσεις του έδιναν ποσοστό μικρότερο του 1%.

