Ελληνοβρετανικοί μουσικοί πειραματισμοί - Οι Electric Litany στο Gagarin

Το γκρουπ ξεκίνησε την πορεία του στο Λονδίνο το 2007 και θα δώσει μια μοναδική συναυλία στην Αθήνα.

Καλοδουλεμένος ήχος, μουσικοί αυτοσχεδιασμοί, σκοτεινή αισθητική, υποβλητική ατμόσφαιρα και φροντισμένα, αισθητικά άρτια βίντεο έχουν καθιερώσει εδώ και χρόνια την ελληνοβρετανική μπάντα των Electric Litany ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες στην ελληνική αλλά και τη λονδρέζικη σκηνή απ’ όπου το γκρουπ ξεκίνησε την πορεία του το 2007.

Στη βρετανική πρωτεύουσα ο Αλέξανδρος Μίαρης μαζί με τον Ρίτσαρντ Σίμικ άρχισαν να πειραματίζονται με τις μουσικές τους επιρροές σε εγκαταλελειμμένα κτίρια και να δίνουν τα πρώτα τους live σε underground χώρους του ανατολικού Λονδίνου. Το 2010, ο Μπέντζαμιν Πρινς (synths) προστέθηκε στο συγκρότημα και με την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ με τίτλο «How to be a child and win the war» την ίδια χρονιά –το οποίο ηχογράφησαν σε τρεις μέρες μέσα σε μια εγκαταλελειμμένη εκκλησία στο βόρειο Λονδίνο–, σύστησαν στο κοινό τον lo-fi post rock κόσμο τους. Το 2014, λίγο πριν από την ευρωπαϊκή τους περιοδεία, ο Παύλος Μαυροματάκης προστίθεται στο μπάσο και με αυτόν ολοκληρώνεται το line up του γκρουπ. Απόψε το βράδυ οι Electric Litany θα παίξουν τις μουσικές τους στο Gagarin 205 σε μία και μοναδική εμφάνιση, η οποία αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Εναρξη στις 10 μ.μ., Λιοσίων 205