Καγκουρό στην πίστα του Moto GP Αυστραλίας (βίντεο)

Μάρτυρες μίας εντυπωσιακής και χωρίς αμφιβολία πρωτοφανούς εικόνας, έγιναν θεατές, «πιλότοι» και μηχανικοί του Moto GP, κατά την διάρκεια των δοκιμαστικών για το Γκραν Πρι μοτοσικλέτας, που φιλοξενείται αυτό το τριήμερο στην Βικτώρια της Αυστραλίας.

Ένα καγκουρό εμφανίστηκε ξαφνικά στην πίστα και άρχισε να χοροπηδάει, προκαλώντας ενθουσιασμό.

Ακόμα και ο πιλότος που εκείνη την στιγμή έκανε το δοκιμαστικό του, σήκωσε το χέρι του και χαιρέτησε τον απρόσκλητο επισκέπτη.

Isn't the track invasion supposed to come on Sunday?



Watch out @andreaiannone29! #AustralianGP pic.twitter.com/ZV8x9wNXqN