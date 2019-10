Αποφυλακίστηκε η «Νοικοκυρά σε απόγνωση» Φελίσιτι Χόφμαν

Η ηθοποιός Φελίσιτι Χόφμαν - η πρώτη από τους «πλούσιους και διάσημους» γονείς που φυλακίστηκαν μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου εξαπάτησης σε πανεπιστήμια προκειμένου να εισαχθούν σε αυτά τα παιδιά τους - αποφυλακίστηκε σήμερα, δύο ημέρες νωρίτερα από την ολοκλήρωση της ποινής της.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Νοικοκυρές σε απόγνωση» είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 14 ημερών. Επρόκειτο να αποφυλακιστεί την Κυριακή, όμως μια εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής φυλακής Ντάμπλιν της Καλιφόρνιας εξήγησε ότι πολιτική τους είναι να αφήνονται πρόωρα ελεύθεροι οι κρατούμενοι η ποινή των οποίων πρόκειται να λήξει το Σαββατοκύριακο.

