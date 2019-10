Στάχτη χιλιάδες στρέμματα, αμπελώνες και σπίτια στην Καλιφόρνια (φωτογραφίες)

Το φως της ημέρας αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής που αφήνουν πίσω τους οι τεράστιες φωτιές που κατακαίνε εδώ και σχεδόν ένα μήνα διάφορες περιοχές στο νότιο τμήμα της Πολιτείας της Καλιφόρνιας.

Συνολικά, οι αρχές έδωσαν εντολή να απομακρυνθούν προληπτικά από τα σπίτια τους τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι, καθώς πυρκαγιές έχουν ήδη απανθρακώσει χιλιάδες στρέμματα σε διάφορες περιοχές και συνέχιζαν να μαίνονται χθες Πέμπτη.

Σε μια περιοχή με αμπελώνες, βόρεια του Σαν Φρανσίσκο, η φωτιά Kincade – για τρίτη μέρα – σαρώνεις το πέρασμά της, αμπελώνες και σπίτια ενώ περίπου 500 πυροσβέστες, με τη βοήθεια ελικοπτέρων και αεροσκαφών, καταβάλουν απεγνωσμένα προσπάθειες να την περιορίσουν, χωρίς να καταφέρουν.

Μέχρι στιγμής έχει κάψει 20.000 στρέμματα, και πολλά οικήματα, ο αριθμός των οποίων δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός. Οι αρχές έδωσαν εντολή σε 2.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τη μικρή πόλη Γκάιζερβιλ και αμπελώνες που βρίσκονται στα όριά της.

Μία δεύτερη φωτιά που ξέσπασε κοντά στη Σάντα Κλαρίτα, η φωτιά Tick , βόρεια του Λος Άντζελες, μέσα σε λίγες ώρες έκαψε 20.000 στρέμματα εκτάσεων με θάμνους και μπήκε σε κατοικημένη περιοχή, τυλίγοντας στις φλόγες σπίτια και αυτοκίνητα, ενώ οι κάτοικοι είχαν προλάβει να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Tens of thousands of people have been forced to flee their homes in California as wildfires rage, with winds of up to 80mph spreading the flames further.



Watch as black smoke engulfs parts of the sky.



