Πώς οι ΗΠΑ «εξουδετέρωσαν» τον Μπαγκντάντι: Το χρονικό της επιχείρησης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ο Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, ο ηγέτης της εξτρεμιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σκοτώθηκε σε μια επιδρομή, κατά τη διάρκεια της νύχτας, της οποίας ηγήθηκαν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Συρία.

Ακολουθεί η περιγραφή των γεγονότων, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, που, όπως σημειώνει το Reuters, παρουσίασε με ασυνήθιστες λεπτομέρειες την επιδρομή, σε ένα διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό, που μεταδόθηκε από τον Λευκό Οίκο.

- Οι ΗΠΑ άρχισαν να λαμβάνουν πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών σχετικά με τη θέση του Μπαγκντάντι, πριν από έναν μήνα, μεταξύ άλλων κάποιες «χρήσιμες» πληροφορίες από τους Κούρδους, είπε ο Τραμπ. Οι αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών κατάφεραν να εντοπίσουν την ακριβή τοποθεσία που βρισκόταν ο επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης πριν από δύο εβδομάδες, ενώ ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος ενημερώθηκε για τη σχεδιαζόμενη επιδρομή πριν από τρεις ημέρες. Στο πλαίσιο του σχεδίου, οι ΗΠΑ έπρεπε να εξασφαλίσουν την άδεια της Ρωσίας για να πετάξουν στον εναέριο χώρο της. Όπως ανέφερε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, ο Λευκός Οίκος δεν αποκάλυψε τη φύση της επιχείρησης στη Ρωσία, είπε, ωστόσο, σε Ρώσους αξιωματούχους ότι θα τους «άρεσε».

- Το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο γύρω στις 04.30 το απόγευμα τοπική ώρα έπειτα από ένα παιχνίδι γκολφ στη Βιρτζίνια, βάσει του επίσημου προγράμματός του. Γύρω στις 5 το απόγευμα, συναντήθηκε στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα συνεδριάσεων του Λευκού Οίκου Situation Room με τον αντιπρόεδρο της χώρα Μάικ Πενς, τον υπουργό Άμυνας Μαρκ Εσπερ, τον σύμβολο εθνικής ασφαλείας Ρόμπερτ Ο Μπράιαν και άλλους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών. Παρακολούθησαν ζωντανά την επιχείρηση «σαν να βλέπεις ταινία», περιέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

- Λεπτά αφότου συναντήθηκαν, Αμερικανοί στρατιώτες και στρατιωτικοί σκύλοι απογειώθηκαν με 8 ελικόπτερα από μια άγνωστη στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον μεγιστάνα. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι η επιχείρηση διοργανώθηκε από μια αεροπορική βάση στο δυτικό Ιράκ. Η χερσαία επιχείρηση στην περιοχή της Ιντλίμπ στη Συρία είχε τη συνδρομή ενός στρατιωτικού αεροσκάφους και πλοίων, σημείωσε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους. Οι στρατιώτες είχαν επίσης ένα στρατιωτικό ρομπότ, το οποίο τελικά δεν χρησιμοποίησαν.

- Μόλις είχαν προσεγγίσει το συγκρότημα του Μπαγκντάντι, τα ελικόπτερα δέχθηκαν πυρά, όμως οι αμερικανικές δυνάμεις κατάφεραν σύντομα να καταστείλουν την επίθεση και να προσγειωθούν με ασφάλεια. Πιστεύοντας ότι η κεντρική είσοδος στο κτίριο ήταν παγιδευμένη, εισήλθαν σε δευτερόλεπτα ανατινάσσοντας τον τοίχο, αφηγήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Μας έδιναν πλήρεις αναφορές λεπτό προς λεπτό» συμπλήρωσε.

- Οι αμερικανικές δυνάμεις σύντομα «καθάρισαν» το κτίριο «με τον κόσμο είτε να παραδίνεται είτε να πυροβολείται και να σκοτώνεται», περιέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Έντεκα παιδιά απομακρύνθηκαν, χωρίς να τραυματιστούν, και η φροντίδα τους ανατέθηκε σε έναν τρίτο συμβαλλόμενο, τον οποίο δεν αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αμερικανοί στρατιώτες αιχμαλώτισαν και κατόπιν φυλάκισαν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους.

- Ο Μπαγκντάντι διέφυγε σε ένα υπόγειο τμήμα του συγκροτήματος και σε ένα τούνελ, παίρνοντας μαζί του τρία από τα παιδιά του. Ο Έσπερ ανέφερε στην εκπομπή του Τζέικ Τάπερ στο CNN ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κάλεσαν τον Μπαγκντάντι να παραδοθεί, όμως εκείνος αρνήθηκε. Τον κυνήγησαν οι σκύλοι και αφού βρέθηκε σε αδιέξοδο, ο αρχηγός του Ισλαμικού Κράτους «κλαψουρίζοντας και κλαίγοντας και φωνάζοντας», σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, πυροδότησε τα εκρηκτικά στο γιλέκο αυτοκτονίας του, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ίδιος και τα παιδιά του και να προκαλέσει την κατάρρευση της σήραγγας. Κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε, αν και ένας σκύλος τραυματίστηκε σοβαρά.

