Αποδοκιμασίες κατά του ζεύγους Τραμπ σε αγώνα μπέιζμπολ (βίντεο)

Θεατές σε αγώνα μπέιζμπολ στην Ουάσινγκτον αποδοκίμασαν χθες Κυριακή τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια.

Οι θεατές άρχισαν να αποδοκιμάζουν όταν η εικόνα του Τραμπ εμφανίστηκε σε μια τεράστια οθόνη. Στη συνέχεια στην οθόνη προβλήθηκε η εικόνα στρατιωτών που βρίσκονταν μεταξύ και θεατών και οι αποδοκιμασίες σταμάτησαν, όμως αμέσως μετά οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να φωνάζουν το σύνθημα «Κλείστε τον μέσα!» απευθυνόμενοι στον Τραμπ.

Το σύνθημα αυτό χρησιμοποιούσε συχνά ο Ρεπουμπλικάνος στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις αναφερόμενος στη Χίλαρι Κλίντον, την αντίπαλή του από το Δημοκρατικό κόμμα στις προεδρικές εκλογές του 2016.

