Επεκτείνεται δυναμικά σε Ελλάδα και Κύπρο το Radisson Hotel Group

Ο ξενοδοχειακός όμιλος θα εστιάσει στις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Την ανάπτυξη του Radisson Hotel Group σε Ελλάδα και Κύπρο με στόχο το χαρτοφυλάκιό του να ξεπεράσει τα 20 ξενοδοχεία και τα 4.000 δωμάτια έως το 2022, για όλα τα κύρια brands: Radisson Blu, Radisson, Park Inn by Radisson, Radisson RED και Radisson Collection επιδιώκει η διοίκηση του ομίλου. Το Radisson Hotel Group είναι ένας από τους μεγαλύτερους ξενοδοχειακούς ομίλους, με επτά διαφορετικά ξενοδοχειακά brand και περισσότερα από 1.400 ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο. Ο όμιλος περιλαμβάνει τα brands Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson και Country Inn & Suites by Radisson.

Τα σχέδιά του αυτά παρουσίασε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος ο senior Vice President του ομίλου, αρμόδιος για τις σχέσεις με τους ιδιοκτήτες και το franchise, Joep Peeters, και ο αντιπρόεδρος αρμόδιος για την ανάπτυξη, Elie Milky. Με δύο Radisson Blu ξενοδοχεία και θέρετρα, τα οποία λειτουργούν ήδη σε Αθήνα και Κρήτη, ο στόχος για 22 είναι ιδιαίτερα απαιτητικός. Εχοντας ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του brand στην αγορά, αναζητούνται νέες ευκαιρίες σε νεόδμητα ξενοδοχειακά κτίρια, αλλά και στη μεταβολή ήδη ενεργών ξενοδοχείων, σύμφωνα με τον Elie Milky. «Το Group θα επικεντρωθεί στις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, παραμένοντας ανοιχτό σε τυχόν ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά, όπως για παράδειγμα στην Πάτρα, στην Πελοπόννησο, στη Χαλκιδική, στην Κρήτη, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στην Κω και στις Κυκλάδες», προσθέτει η εταιρεία.

«Το πλάνο του Radisson Hotel Group είναι να μεγιστοποιήσει την προσφορά του στην ελληνική αγορά, βασιζόμενο σε στρατηγικές συμφωνίες οι οποίες θα περιλαμβάνουν διαχειριστικές συμβάσεις και franchises». «Τέτοιου είδους συνεργασίες και συμφωνίες θα παρέχουν ευελιξία και ελευθερία στους συνεργάτες του, δίνοντας τους ταυτόχρονα την ευκαιρία να προσφέρουν νέες υπηρεσίες στους πελάτες τους. Οι νέες συνεργασίες θα επωφελούνται πάντα από την επιχειρηματική αποδοτικότητα και το υψηλό επίπεδο του Group, το οποίο αναλαμβάνει από ξενοδοχεία κατηγορίας midscale μέχρι και luxury», αναφέρουν πηγές του Radisson.