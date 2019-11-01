ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

6 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
    ΣΤΟ ΜΑΚΡΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ Ο ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΓΗ
  • Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ
    Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΝ ΘΕΙΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ, ΑΛΛΑ ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ;
  • ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΕΩΡΙΤΗΣ
    ΕΝΑΣ ΜΕΤΕΩΡΙΤΗΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΓΗ, ΑΛΛΑ Ο ΣΟΥΠΕΡ ΓΚΟΥΦΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΤΟΝ ΑΦΗΣΕΙ
  • ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΟΣ
    Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΡΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΚΛΗΡΟΤΡΑΧΗΛΟ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
  • ΣΗΜΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
    Ο ΦΕΘΡΥ ΚΑΙ Ο ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΞΩΓΗΙΝΟ
  • ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
    Ο ΣΚΡΟΥΤΖ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΧΡΕΟΣ, ΓΙ,ΑΥΤΟ ΠΙΑΝΕΙ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΑΞΙΝΑ ΚΑΙ ΣΚΑΒΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙ ΧΡΥΣΑΦΙ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου (Νο. 281)

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