Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε πεζούς

Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη όταν ένας οδηγός λεωφορείου έπεσε πάνω σε πεζούς και - αφού στη συνέχεια τραυμάτισε ανθρώπους που προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν - έπεσε στη θάλασσα προσπαθώντας να δραπετεύσει.

Σύμφωνα με το Associated Press, από το περιστατικό τραυματίστηκαν τουλάχιστον 13 άτομα - ανάμεσά τους και ένας άνδρας που φέρει τραύματα από μαχαίρι από τον δράστη.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν και δύο παιδιά.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο 33χρονος οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη ενώ δεν έχει γίνει γνωστό εάν πρόκειται για ατύχημα ή προμελετημένη πράξη.

Police in Istanbul say they have detained a driver who rammed his bus into a crowded stop and attacked people who tried to prevent him from escaping with a knife. At least 13 people have been injured. https://t.co/8dT0OPbd9N