© 2019 Heirs of Josephine N. Hopper/Artists Rights Society (ARS), NY

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ



Από τους κυριότερους εκπροσώπους του αμερικανικού ρεαλισμού στη ζωγραφική, ο Edward Hopper έγινε γνωστός για τις μοναχικές και μελαγχολικές του φιγούρες, τις οποίες συχνά τοποθετούσε σε δωμάτια ξενοδοχείων και μοτέλ. Η περιοδική έκθεση με τίτλο «Edward Hopper and the American Hotel» στο Virginia Museum of Fine Arts στο Ρίτσμοντ εστιάζει σε πίνακές του με θέμα τη διαμονή. Δίπλα από το εικονιζόμενο έργο «Western Motel» έχει δημιουργηθεί το τρισδιάστατο αντίγραφό του, που είναι διαθέσιμο μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2020 για διανυκτερεύσεις. Ανάλογα με το πακέτο που θα επιλέξει κανείς, η διαμονή περιλαμβάνει από εισιτήρια για την έκθεση και ξεναγήσεις μέχρι δείπνο στο εστιατόριο του μουσείου. vmfa.museum Μ.Κ.

MONAXO

ΤΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ ΤΟΥ INGO ΈΩΣ 16/02/2020



Porca Miseria!, 1994. ©Stefan Geisbauer



Φόρο τιμής στον μεγάλο μαέστρο του φωτισμού, που πέθανε στις 21 Οκτωβρίου, αποτίνει η Pinakothek der Moderne με την έκθεση «Ingo Maurer: Pendulum». Το εκκρεμές υπήρξε κυρίαρχο στοιχείο στη δουλειά του Γερμανού βιομηχανικού σχεδιαστή Ingo Maurer (1932-2019), ο οποίος καθιερώθηκε ήδη από τη δεκαετία του 1960 με τα εμπνευσμένα φωτιστικά σώματα που δημιουργούσε, τις εγκαταστάσεις και τον αρχιτεκτονικό φωτισμό κτιρίων που επιμελούνταν ως o «ποιητής του φωτός». Στο αφιέρωμα οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη νωχελική κίνηση του Pendulum, του φωτιστικού που συνδυάζει την κίνηση του εκκρεμούς με το ωοειδές σχήμα του αυγού, που τόσο γοητεύει τους ντιζάινερ. pinakothek.de Π.Λ.

ΡΩΜΗ

ΠΡΙΝ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΒΑ ΈΩΣ 06/01/2020





Δύο σημαντικά οικιστικά σύνολα της Μεσογείου, τη Θήρα και την Πομπηία, που χάθηκαν κατόπιν έκρηξης ηφαιστείου, συνδέει η έκθεση «Pompei e Santorini: L’eternità in un giorno» στη Scuderie del Quirinale. Η αφήγηση πραγματοποιείται μέσα από αρχαιολογικά ευρήματα, αποκατεστημένες τοιχογραφίες από το Ακρωτήρι, που ταξιδεύουν για πρώτη φορά στο εξωτερικό,-και σύγχρονα έργα τέχνης εμπνευσμένα από την καταστροφή σε Αιγαίο και Ιταλία. scuderiequirinale.it Π.Λ.