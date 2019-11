Αφηρημένος μουσικός ξέχασε σε τρένο βιολί 310 ετών (βίντεο)

Βρετανός βιολονίστας που είχε ξεχάσει μέσα σε τραίνο το βιολί του ηλικίας 310 ετών και αξίας 250.000 στερλινών (σχεδόν 290.000 ευρώ), τελικά βρήκε το πολύτιμο μουσικό του όργανο, χάρη στις έρευνες τις βρετανικής αστυνομίας

«Το βιολί επεστράφη» ανέφερε η βρετανική αστυνομία για τις συγκοινωνίες (BTP). Νωρίτερα είχε δημοσιεύσει τη φωτογραφία μιας κάμερας παρακολούθησης που έδειχνε έναν άνδρα τον οποίο η αστυνομία υποψιαζόταν ότι βρήκε το βιολί και το πήρε.

Ο σολίστας Στίβενς Μόρις εξέφρασε τη χαρά του σε μήνυμά του στο Twitter που ξαναβρήκε το βιολί «άθικτο, επιστρέφοντας στο σπίτι».

Ο... αφηρημένος μουσικός δημοσίευσε μια φωτογραφία που τον δείχνει να αγκαλιάζει το μουσικό όργανο, το οποίο έφτιαξε ο Γερμανός κατασκευαστής εγχόρδων Ντάβιντ Τέκλερ το 1709, ενώ έδωσε συνέντευξη και στο BBC.

