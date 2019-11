Κων. Μητσοτάκης, η συνέχεια

Η συνέχεια του βιβλίου «Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τα δικά του λόγια Τόμος Β: 1974-2016» (φωτ.), του Αλέξη Παπαχελά, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος στις 11 Νοεμβρίου. Στον δεύτερο τόμο των συνεντεύξεων που έδινε ο πρώην πρωθυπουργός στον Αλέξη Παπαχελά επί μία δεκαετία, με τον όρο να δημοσιοποιηθούν μετά τον θάνατό του, περιλαμβάνονται γεγονότα που καθόρισαν την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας από τη μεταπολίτευση μέχρι και τις μέρες μας. «Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης θέλησε να αφήσει τη δική του μαρτυρία για μια σημαντική περίοδο της σύγχρονης πορείας μας. Πήρε την ευθύνη να το κάνει χωρίς να μασήσει τα λόγια του, έστω και αν μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μη φώτισε εντελώς κάποιες σκοτεινές πτυχές», αναφέρει ο συγγραφέας στον πρόλογο του βιβλίου.

Μια νέα βιογραφία για τον Τζορτζ Οργουελ ετοιμάζεται για το 2023 με τίτλο «Orwell: The New Life» από τον συγγραφέα Ντι Τζέι Τέιλορ, ο οποίος έγραψε τη βραβευμένη βιογραφία του Οργουελ πριν από 16 χρόνια (Orwell: The Life). Αυτή τη φορά ο Τέιλορ θα έχει πρόσβαση για πρώτη φορά σε δύο μεγάλες συλλογές επιστολών από το 1930 καθώς και σε λεπτομέρειες για τους τελευταίους μήνες της ζωής του Οργουελ και της σχέσης του με τη δεύτερη γυναίκα του Σόνια Μπράουνελ. Επίσης θα συμπεριληφθούν στοιχεία από το βιβλίο της Σίλβια Τοπ για την πρώτη γυναίκα του Οργουελ, «Eileen: The Making of George Orwell».

Με μποϊκοτάζ απαντούν δημόσιες αμερικανικές βιβλιοθήκες στην απόφαση του εκδοτικού κολοσσού Macmillan να αλλάξει την πολιτική διάθεσης των ηλεκτρονικών βιβλίων του (e-books) στις δημόσιες βιβλιοθήκες. Ο εκδοτικός οίκος αποφάσισε να περιορίσει την αγορά των e-books από τις βιβλιοθήκες για τις πρώτες οκτώ εβδομάδες από την κυκλοφορία τους σε ένα αντίτυπο-αντίγραφο. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο μποϊκοτάζ (Κολόμπους, Νάσβιλ, Μέριλαντ, Κινγκ Κάουντι) θεωρούν ότι μια τέτοια κίνηση είναι αντιδημοκρατική και περιορίζει την πρόσβαση στα βιβλία σε όσους δεν μπορούν να τα πληρώσουν.