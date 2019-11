Η βασίλισσα Ελισάβετ δεν θα φορά πλέον γούνες

Η βασίλισσα Ελισάβετ αποφάσισε να βγάλει την γούνα από την γκαρνταρόμπα της, όπως ανακοίνωσε η προσωπική βοηθός και ενδυματολόγος της, Άντζελα Κέλι.

Η Αυτής Μεγαλειότης δεν θα φοράει πλέον τίποτα που έχει γούνα, λόγω της αλλαγής της νοοτροπίας στη χώρα πάνω σε αυτό το θέμα και από σεβασμό στις οικολογικές ανυσηχίες των υπηκόων της.

Πλέον, όποιο στοιχείο ήταν από πραγματική γούνα πάνω σε καπέλα, γάντια εσάρπες κτλ, θα αντικατασταθεί από συνθετική γούνα.

«Εάν η βασίλισσα πρόκειται να εμφανιστεί δημοσίως ή να παρευρεθεί σε κοινωνική εκδήλωση ενώ έχει ιδιαίτερα ψυχρό καιρό, θα χρησιμοποιηθεί ψεύτικη γούνα προκειμένου να παραμείνει μένει ζεστή» αναφέρει η Κέλι.

