Βρετανία: Η βασίλισσα Ελισάβετ εγκαταλείπει επίσημα την αληθινή γούνα

Νέα ενδυματολογικά σύνολα που ράβονται για τη βασίλισσα Ελισάβετ δεν θα περιλαμβάνουν στο εξής αληθινή γούνα, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, μια απόφαση που χαιρετίζουν ακτιβιστές των δικαιωμάτων των ζώων.

Ωστόσο, ενώ τα ρούχα της 93χρονης μονάρχη θα κατασκευάζονται από συνθετική γούνα, η ίδια δεν θα διαθέτει παλιά κομμάτια που έχουν στοιχεία από πραγματική γούνα.

«Όποια γούνα χρησιμοποιηθεί θα είναι συνθετική», είπε εκπρόσωπος των Ανακτόρων των Μπάκιγχαμ.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα σύνολα που υπάρχουν θα αντικατασταθούν ή ότι η βασίλισσα δεν θα ξαναφορέσει ποτέ γούνα. Η βασίλισσα θα συνεχίσει να φορά ξανά τα ρούχα που έχει στη γκαρνταρόμπα της».

Με την πάροδο των ετών, η βασίλισσα έχει φωτογραφηθεί με γούνινα σύνολα ή αξεσουάρ όπως βραδινές εσάρπες, επίσημα φορέματα, χειμερινά καπέλα, ζακέτες. Η οργάνωση δικαιωμάτων των ζώων People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) χαιρέτισε την απόφαση. "Υψώνουμε το ποτήρι μας και πίνουμε τζιν με Dubonnet (το αγαπημένο κοκτέιλ της Ελισάβετ) χαιρετίζοντας την ευσπλαχνική απόφαση της βασίλισσας για ένα μέλλον χωρίς γούνα", έγραψε η ΡΕΤΑ Βρετανίας στο Twitter.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί τα βήματα αρκετών οίκων μόδας για την κατάργηση της πραγματικής γούνας στις κολεξιόν και τη βελτίωση της πράσινης και δεοντολογικής τους συμπεριφοράς, καθώς οι καταναλωτές γίνονται όλο και περισσότερο ευαισθητοποιημένοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ