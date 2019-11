Πρόσωπα της Πέμπτης

Ενας άνδρας που είναι έγκλειστος σε φυλακή του Καναδά για άγνωστο λόγο και αναπολεί τη ζωή του είναι ο ήρωας του μυθιστορήματος «Ολοι οι άνθρωποι δεν ζουν με τον ίδιον τρόπο» του 69χρονου Γάλλου συγγραφέα Ζαν-Πολ Ντιμπουά (φωτ.) που τιμήθηκε με το βραβείο Γκονκούρ 2019. Ο Ντιμπουά, που έχει γράψει 21 βιβλία (και μόνο ένα είναι μεταφρασμένο στα αγγλικά), εκτόπισε το μεγάλο φαβορί, τη Βελγίδα συγγραφέα Αμελί Νοτόμπ. Το βραβείο, η μεγαλύτερη λογοτεχνική διάκριση στη Γαλλία, συνοδεύεται από το συμβολικό χρηματικό έπαθλο των 10 ευρώ.

(...) Ηπιο εγκεφαλικό επεισόδιο υπέστη σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά μέχρι αργά χθες το βράδυ η Κατρίν Ντενέβ. Η σπουδαία ηθοποιός μπήκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο από τις πρώτες κιόλας ώρες για σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η 76χρονη Ντενέβ από τις αρχές Οκτωβρίου βρισκόταν σε εντατικά γυρίσματα για την καινούργια της ταινία.

(...) Ενα από τα ανέκδοτα τραγούδια που είχε ηχογραφήσει ο Τζορτζ Μάικλ, κυκλοφορεί περίπου τρία χρόνια μετά τον θάνατό του. Εχει τίτλο «This Is How (We Want You To Get High)» και θέμα τις εξαρτήσεις. Βρίσκεται στο σάουντρακ της ταινία «Last Christmas» του σκηνοθέτη Πολ Φέιγκ όπου πρωταγνωνιστεί η Εμίλια Κλαρκ. Στην Ελλάδα το φιλμ θα κάνει πρεμιέρα στις 14 Νοεμβρίου.