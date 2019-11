Κινέζος εκατομμυριούχος μαζεύει τα σκουπίδια από τους δρόμους της πόλης του

Ο Zhong Congrong, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας από το Chongqing της Κίνας, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει γνωστός ως ο «εκατομμυριούχος ρακοσυλλέκτης» καθώς καθημερινά μαζεύει τα σκουπίδια και σκουπίζει τους δρόμους της πόλης του.

Ο 53χρονος επιχειρηματίας άρχισε να καθαρίζει τους δρόμους πριν από 4 χρόνια, μετά από ένα οικογενειακό ταξίδι στην επαρχία Hainan για την Πρωτοχρονιά. Εκεί συναντήθηκε με μία συνταξιούχο καθηγήτρια πανεπιστημίου, που καθημερινά καθάριζε από τα σκουπίδια την παραλία της πόλης της.

Ο Zhong Congrong εντυπωσιάστηκε και επηρεάστηκε από την περιβαλλοντική της ευαισθησία που όταν γύρισε στην πόλη του, άρχισε να καθαρίζει τους δρόμους.

Στην αρχή όλοι τον κοιτούσαν περίεργα αλλά όσο περνούσε ο καιρός, η στάση των ανθρώπων άλλαξε

Καθώς η γειτονιά τους γινόταν πιο καθαρή χάρη στις προσπάθειές του ο κόσμς άρχισε να τον επαινεί και να τον υποστηρίζει.

Πλέον, η εικόνα του «εκατομμυριούχου ρακοσυλλέκτη» είναι συνηθισμένη στους δρόμους της Chongqing, ενώ ο ίδιος προσπαθεί να παρακινήσει και άλλους συμπολίτες του στο να διατηρούν το περιβάλλον καθαρό.

