Έντεκα λόγοι για να οργανώσετε ένα ταξίδι-αστραπή.

Η Θεσσαλονίκη υπήρξε διαχρονικά ένα ζωντανό, πολύχρωμο ψηφιδωτό, φτιαγμένο από ανθρώπους, γεύσεις, κουλτούρες και μουσικές. Με αφορμή τα εξήντα χρόνια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, την έναρξη της 7ης Μπιενάλε Τέχνης και την ολοκλήρωση μιας σειράς σημαντικών αναπλάσεων, που αναδεικνύουν περιοχές νέου τουριστικού ενδιαφέροντος, ανακαλύπτουμε τις γειτονιές της, ακούμε αφηγήσεις που μαρτυρούν τη βαθιά ιστορία της, γευόμαστε τον πολιτισμό της και γινόμαστε συλλέκτες αυθεντικών σαλονικιώτικων εμπειριών.



ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ



Ο Κήπος του Νερού είναι ένα από τα θεματικά πάρκα της Νέας Παραλίας. (Φωτογραφία: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΡΑΚΟΣ)

Πέντε απολαυστικά χιλιόμετρα που κάνουν την κάθε μέρα διαφορετική. H πεζοδρομημένη Νέα Παραλία επηρέασε θετικά τον τρόπο ζωής των κατοίκων της, με πολιτιστικές δράσεις, περιβάλλον για άθληση και χαλάρωση για όλους. «Το καταφύγιο των ανθρώπων», όπως την είχε χαρακτηρίσει ο πρώην δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης, αποτελεί πλέον τον πιο δημοφιλή προορισμό της Θεσσαλονίκης για ντόπιους και επισκέπτες. Το πιο διαδραστικό σημείο της είναι οι «Ομπρέλες», καθώς όλοι αγαπούν τις πόζες ανάμεσα στο διάσημο γλυπτό του Γιώργου Ζογγολόπουλου. Λίγα μέτρα πιο κάτω, έχει επιστρέψει το «Φεγγαράκι στην Ακτή», το έργο του Παύλου Βασιλειάδη που είχε γίνει αντικείμενο βανδαλισμών πριν από μερικά χρόνια. Μπορεί η θάλασσα να είναι η μεγάλη πρωταγωνίστρια, ωστόσο σημαντικό στοιχείο στον σχεδιασμό της Νέας Παραλίας υπήρξε και η χρήση πρασίνου. Δέκα θεματικά πάρκα, όπως ο Κήπος του Απογευματινού Ήλιου, της Μεσογείου, των Γλυπτών, του Νερού, της Μουσικής κ.ά., λειτουργούν ως χώροι ξεκούρασης, γνώσης και διασύνδεσης του δημόσιου χώρου με την τοπική κοινωνία και την τέχνη.



ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΑΔΑΔΙΚΑ



Ο πολυχώρος Ύψιλον στεγάζεται σε ένα χάνι του 1870. (Φωτογραφία: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΡΑΚΟΣ)



Λίγα λεπτά με τα πόδια από την πλατεία Αριστοτέλους, αυτή η γειτονιά υπήρχε πάντα εκεί, όμως εδώ και λίγα χρόνια θεωρείται ξανά «hot». Η περιοχή πιο κοντά στην Τσιμισκή ενδείκνυται για όσους αγαπούν το χάζι σε μικρά μαγαζάκια, αλλά και για όποιον θέλει να ξεφύγει από τη φασαρία της πόλης. Θα θαυμάσετε τα όμορφα διατηρητέα της οδού Αγίου Μηνά, θα περιηγηθείτε στο Εβραϊκό Μουσείο και στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, θα μπείτε στη στοά όπου γυρίστηκαν σκηνές από την ταινία «Ουζερί Τσιτσάνης». Τα στενά πέριξ της πλατείας Εμπορίου αναδίδουν ακόμα μυρωδιές των αρχών του 19ου αιώνα, όταν εδώ ανθούσε το εμπόριο λαδιού – και όχι μόνο. Ανεξάρτητοι καλλιτέχνες, εστιατόρια και μπαρ συνυπάρχουν με βιοτεχνίες και υφασματάδικα. Με την ευκαιρία, επισκεφτείτε το Olicatessen (Bίκτωρος Oυγκώ 4), ένα πρωτότυπο deli με ελαιόλαδα από όλη την Ελλάδα. Στη συμβολή των οδών Κατούνη και Εδέσσης, το βλέμμα σας θα τραβήξει το μπλε κτίριο του Bahar Boutique Hotel, το οποίο διαθέτει και ένα κομψό μπαρ στο ισόγειο. Αν είναι ώρα για μεσημεριανό, δοκιμάστε το εστιατόριο Ακαδημία (Αγίου Μηνά 3), που συχνά φιλοξενεί και εκθέσεις. Αν προτιμάτε τσίπουρο και μεζέ, καθίστε στο Takadum (Αγίου Μηνά 1), ενώ για ενδιαφέρουσες ετικέτες κρασιών κατευθυνθείτε στο Chilai (Αγίου Μηνά 4). Ο πολυχώρος Ύψιλον (Εδέσσης 5), που στεγάζεται σε ένα υπέροχο κτίριο του 1870, λειτουργεί όλη μέρα με workshops και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Διαθέτει επίσης co-working spaces. Τις απογευματινές ώρες και μέχρι το βράδυ, το στενό στο πλάι της εισόδου του γεμίζει κόσμο και μουσικές. Η βραδινή βόλτα συνεχίζεται για ποτό στο μπαρ Γορίλας (Βεροίας 3) και κλείνει με μπέργκερ ή άλλα αμερικανικά σάντουιτς στο Ταραντίνο (Ερνέστου Εμπράρ).



ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΣΤΙΣ ΕΞΟΧΕΣ



Το καφέ της Δημοτικής Πινακοθήκης, η οποία στεγάζεται στη Βίλα Μπιάνκα, στις Εξοχές. (Φωτογραφία: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΡΑΚΟΣ)



Βίλες, αρχοντικά, μεγάλοι κήποι, ιστορίες έρωτα και πολέμου. Η σημερινή λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας μας μεταφέρει στην εποχή των Εξοχών, όπως λεγόταν η συνοικία στην οποία στα τέλη του 19ου αιώνα διέμεναν οι ανώτερες και πιο εύπορες κοινωνικές τάξεις της Θεσσαλονίκης (τραπεζίτες, βιομήχανοι, έμποροι, κ.ά.), αλλά και πολίτες με διαφορετικά εθνοθρησκευτικά χαρακτηριστικά (Εβραίοι, καθολικοί, μουσουλμάνοι, κ.ά.). Η βόλτα είναι συνώνυμη με ταξίδι στον χρόνο, καθώς η λεωφόρος είναι γεμάτη όμορφα κτίρια: κάποια έχουν συναρπαστικές ιστορίες να αφηγηθούν, άλλα έχουν αποκτήσει ενδιαφέρουσες νέες χρήσεις. Ξεκινήστε από τη Βίλα Μπιάνκα (Βασ. Όλγας 180), παράδειγμα εκλεκτικιστικής αρχιτεκτονικής, που στεγάζει τη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, για να θαυμάσετε τη μόνιμη συλλογή της με έργα του Νικολάου Γύζη. Πιείτε τον καφέ σας στον κήπο του μουσείου και μάθετε λεπτομέρειες για τον μεγάλο έρωτα ανάμεσα στην Εβραία Αλίνε Φερνάντεζ, κόρη βιομηχάνου που ζούσε εδώ, και στον Έλληνα ανθυπολοχαγό Σπύρο Αλιμπέρτη. Πιο κάτω θα συναντήσετε τη Βίλα Χιρς (Βασ. Όλγας 144), την οποία είχαν επιτάξει οι Γερμανοί για να στεγάσουν την Γκεστάπο. Στην απέναντι πλευρά της λεωφόρου, η Έπαυλη Μαρόκκου (Βασ. Όλγας 133) έχει μετατραπεί σε πολυχώρο-καφέ-εστιατόριο. Εδώ θα καθίσετε για ένα ελαφρύ γεύμα ή ρόφημα και είναι πιθανό να πετύχετε κάποια έκθεση ή εκδήλωση. Στο νούμερο 108 βρίσκεται η Βίλα Καπαντζή, που φιλοξενεί το πολιτιστικό κέντρο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, και στο νούμερο 68 η Βίλα Μοδιάνο (Βασ. Όλγας 68), έδρα του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Δίπλα στη Βίλα Τζεμποργά (Βασ. Όλγας 20), έργο του αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Παιονίδη, βρίσκεται η διατηρητέα οικία Μιχαηλίδη, που έπειτα από μια επιτυχημένη –αισθητικά– αναμόρφωση λειτουργεί ως café-bar-restaurant με την ονομασία Casablanca. Ελάτε το Σαββατοκύριακο για το νόστιμο brunch που σερβίρει.



ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ



Με τα έργα στην πλατεία Φαναριωτών ολοκληρώνεται ο ιστορικός άξονας της Δημητρίου Γούναρη, που ενοποιεί τη Ροτόντα με την παραλία. (Φωτογραφία: Kimberley Powell)

Πριν από τέσσερα χρόνια, στο πλαίσιο του προγράμματος για τη Βιώσιμη Κινητικότητα (2015-2019), ξεκίνησαν μια σειρά έργων και αναπλάσεων με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, που σκοπό είχαν την ανάδειξη περιοχών νέου τουριστικού ενδιαφέροντος. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η ανάπλαση των οδών Αποστόλου Παύλου και Κάστρων (Kouloukouris + Associates), η οποία δημιούργησε τη φυσική συνέχεια των αρχαιολογικών χώρων πίσω από τη Ροτόντα με τον ιστορικό άξονα της Γούναρη. Με την ολοκλήρωση του project δίνεται η δυνατότητα στον περιπατητή να φτάσει από την παραλία μέχρι την Άνω Πόλη. Στη γειτονιά ζουν πολλοί φοιτητές, ενώ είναι πιθανό να συναντήσετε Τούρκους ταξιδιώτες, οι οποίοι έρχονται κατά χιλιάδες κάθε χρόνο για να επισκεφτούν το σπίτι-μουσείο του Κεμάλ Ατατούρκ.



Τα έργα στην οδό Κάστρων ανέδειξαν την πολυπολιτισμικότητα της Θεσσαλονίκης (συνδέοντας το κοιμητήριο της Ευαγγελίστριας με το Ευαγγελικό και το Αρμενικό νεκροταφείο) και τη βιομηχανική ιστορία της (το διασωθέν κτίριο του μηχανουργείου Αξυλιθιώτη ή Ισλαχανέ λειτουργεί ως μουσείο). Από εδώ θα κατηφορίσετε προς τη Ροτόντα, όπου η ενοποίηση των ιστορικών μνημείων Ροτόντα-Καμάρα-ανάκτορο Γαλέριου-Ιππόδρομος, επί της Δημητρίου Γούναρη, ολοκληρώνεται με την πεζοδρόμηση της πλατείας Φαναριωτών (Makridis Associates), μετατρέποντας την περιοχή σε νέο τοπόσημο της πόλης. Αναζητήστε τη μεταλλική πεζογέφυρα πίσω από τον βυζαντινό ναό της Νέας Παναγίας και περπατήστε πάνω από τις κερκίδες του Γαλεριανού Ιπποδρόμου.



ΠΕΡΠΑΤΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ



Εξερευνώντας τη γαστρονομική ταυτότητα της πόλης με την ομάδα Thessaloniki Walking Tours. (Φωτογραφία: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ)



Βασική προϋπόθεση για μια θεματική ξενάγηση με την ομάδα Thessaloniki Walking Tours (thessalonikiwalkingtours.com) είναι να σας αρέσει το περπάτημα. Όσοι αγαπάτε την ιστορία θα αναζητήσετε μαζί τους τα ίχνη των Οθωμανών, των Βυζαντινών και των Ρωμαίων στη Θεσσαλονίκη, οι σινεφίλ θα γνωρίσετε τα μέρη που συνδέονται με την κινηματογραφική ιστορία της, οι μουσικόφιλοι τις ποικίλες επιρροές της, από τα ρωμαϊκά ωδεία και τις βυζαντινές λειτουργίες μέχρι τη σεφαραδίτικη μουσική παράδοση και τις ορχήστρες του 20ού αιώνα, ενώ οι λάτρεις του καλού φαγητού θα ανιχνεύσετε τη γαστρονομική της ταυτότητα.



Γαστρονομικές ξεναγήσεις προσφέρουν επίσης η Σμαράγδα Μακρή και η Δέσποινα Καραγκιόζη του Eat and Walk (eatandwalk.gr). Ξεκινήστε την ημέρα σας δοκιμάζοντας στην πλατεία Αριστοτέλους ελληνικό καφέ και κουλούρι Θεσσαλονίκης, καθώς και τοπικές νοστιμιές σε επιλεγμένα ταβερνάκια της πόλης. Μαζί τους μπορείτε να επισκεφτείτε το οινοποιείο του Κτήματος Γεροβασιλείου, ενώ, καιρού επιτρέποντος, θα μαγειρέψετε στο πλαίσιο του σεμιναρίου «Wonders of the sea» πάνω στη νήσο Διάπορο, στη Χαλκιδική (καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες, ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 5 άτομα).



«ΣΤΑΣΗ» ΣΤΗΝ 7η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΤΕΧΝΗΣ



«Η τέχνη δεν είναι πολυθρόνα που την απολαμβάνεις, είναι ένα στοχαστικό διάλειμμα», μας θυμίζει η διευθύντρια της 7ης Μπιενάλε Τέχνης, Συραγώ Τσιάρα, ερμηνεύοντας τον τίτλο «Στάση» της κεντρικής έκθεσης, που φιλοξενείται σε όλους τους χώρους του MOMus. Περισσότεροι από πενήντα καλλιτέχνες εξετάζουν θέματα ταυτότητας, εργασίας, περιβάλλοντος και μας προσκαλούν να δούμε ξανά το πώς τοποθετούμαστε εμείς σε αυτά. Στο πλαίσιο της Μπιενάλε θα παρουσιαστούν επίσης στο Πειραματικό Κέντρο Τεχνών (Αποθήκη Β1, λιμάνι) οι εκθέσεις «Overview Effect» (έως 1/12/2019) και «Just a bowl of cherries» (από 7/12 έως 16/2/2020). Οι λάτρεις της φωτογραφίας δηλώστε συμμετοχή στο masterclass του φωτογράφου Γιώργου Δεπόλλα, που θα πραγματοποιηθεί στις 15/11 στο Μουσείο Φωτογραφίας (Αποθήκη Α΄, λιμάνι). Εκτός από κόμβος δημιουργών και αισθητική εμπειρία, στόχος των διοργανωτών είναι η Μπιενάλε να αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Για τον λόγο αυτόν διοργανώνονται συζητήσεις, ξεναγήσεις και εργαστήρια εικαστικών (thessalonikibiennale.gr).

// Έως 16 Φεβρουαρίου 2020, σε όλους τους χώρους του MOMus, στο Μέγαρο Μουσικής και στο Αλατζά Ιμαρέτ στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, στο Μουσείο Άλεξ Μυλωνά στην Αθήνα. Ελεύθερη είσοδος.

ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ





Η επίσημη έναρξη και μέρος των προβολών του Φεστιβάλ Κινηματογράφου πραγματοποιούνται στο ιστορικό «Ολύμπιον». © MotionTeam





Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κλείνει τα εξήντα. Είναι ένα από τα παλαιότερα φεστιβάλ του κόσμου, ωστόσο, όπως λέει η γενική διευθύντρια Ελίζ Ζαλαντό, «εξελίσσεται, αλλά δεν γερνάει». Φεστιβάλ όμως δεν είναι μόνο οι προβολές. Με αφορμή τα εξηκοστά γενέθλια έχουν προγραμματιστεί αρκετές παράλληλες δράσεις: Δείτε την έκθεση-αφιέρωμα στο εικαστικό έργο του Νίκου Κούνδουρου (Προβλήτα Α΄ του λιμανιού), με ζωγραφικά έργα, σκίτσα, μάσκες, κοστούμια του Έλληνα σκηνοθέτη. Παρακολουθήστε ενδιαφέροντα masterclasses, που δεν απευθύνονται μόνο σε σινεφίλ, όπως του θρυλικού σκηνοθέτη cult ταινιών Τζον Γουότερς (7/11), του illustrator Τζον Μαυρουδή (5/11) και του Καταλανού σκηνοθέτη Άλμπερτ Σέρα (4/11). Αναζητήστε τα καταστήματα, τα μπαρ και τα εστιατόρια που φιλοξενούν φωτογραφίες από λαμπερά στιγμιότυπα του φεστιβάλ, στο πλαίσιο της δράσης «Βρες το Φεστιβάλ». Δείτε, τέλος, την 3D εγκατάσταση που έφτιαξε ο Στάθης Μήτσιου ειδικά για τη φετινή διοργάνωση στην προβλήτα του λιμανιού.



// Οι προβολές γίνονται στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στις τέσσερις αίθουσες του λιμανιού και σε αίθουσες περιφερειακών δήμων της πόλης. Για περισσότερες πληροφορίες: filmfestival.gr



ΜΙΑ ΝΕΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ



Γύρω από τη Ρωμαϊκή Αγορά έχει δημιουργηθεί μια νέα, ολοζώντανη γειτονιά. (Φωτογραφία: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΡΑΚΟΣ)



Με επίκεντρο τη Ρωμαϊκή Αγορά έχει δημιουργηθεί μια ολοζώντανη μικρογειτονιά γύρω από την οδό Ολύμπου. Νέα καφέ και εστιατόρια ανοίγουν δίπλα στα αρχαία ερείπια, που ανακαλύφθηκαν τη δεκαετία του 1960. Στο φως ήρθαν τότε το Ωδείο και η Κρυπτοστοά, την οποία αξίζει να επισκεφθείτε μαζί με το μικρό κρυμμένο μουσείο για την ιστορία της Ρωμαϊκής Αγοράς. Εντός του χώρου γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις που τον κρατούν ζωντανό, όπως συναυλίες, προβολές ταινιών και φεστιβάλ. Εκτός του αρχαιολογικού χώρου (ανοιχτά Τρίτη έως Κυριακή 08.00-15.00) διανοούμενοι και φοιτητές πίνουν καφέ στο καφενείο Λουξ (Ολύμπου 83). Εδώ βρίσκεται και ο Τσαρούχας (Ολύμπου 78), το διάσημο πατσατζίδικο που ξενυχτά. Στο Κοντέινερ (Άγνωστου Στρατιώτη και Φιλίππου) μπορείτε να παίξετε σκάκι ακούγοντας κλασική μουσική, ενώ στην αγορά των παλαιοπωλείων του Μπιτ Παζάρ μπορείτε να ανακαλύψετε αντικείμενα-θησαυρούς παλαιότερων δεκαετιών που φέρουν τη γοητεία του χρόνου. Στον πολυχώρο Το Πικάπ (Ολύμπου 57) στεγάζεται ένα self service cafe-bar, μια μικρή δισκογραφική εταιρεία, ένα δισκάδικο και μια μικρή αίθουσα που λειτουργεί ως γκαλερί. Από εδώ εκπέμπει και το web ραδιόφωνό τους – συντονιστείτε στο topikap.gr/radio. – Ν. Δ.



ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ



Η Ικτίνου είχε ανέκαθεν πολλά καφέ, κανένα όμως τόσο εξειδικευμένο όσο το Valenio (Ικτίνου 6). Με σημαία το speciality, σερβίρει υψηλής ποιότητας καφέδες, άρτια παρασκευασμένους, με κόκκους από την Κόστα Ρίκα και τον Παναμά μέχρι την Αφρική. Αν πίνετε ελληνικό, εδώ θα τον αλέσουν μπροστά σας σε πετρόμυλο την ώρα της παραγγελίας. Το Κοντραμπάντο (Γκαρμπολά 2) είναι ένα μικρό καφενείο με απλό και μοντέρνο φαγητό. Οι ορεξάτοι μάγειρες αξιοποιούν ντόπια υλικά και τα παρουσιάζουν με σύγχρονο τρόπο. Αξίζει να δοκιμάσετε τις κροκέτες μπακαλιάρου με αρωματική σάλτσα σκόρδου. Στην ίδια φιλοσοφία και η Ντάνγκαρα (Αρμενοπούλου 26), κοντά στη Ροτόντα. Κουζίνα μακεδονίτικη με φρέσκια ματιά και κρασί από μικρά, τοπικά οινοποιεία. Στο φωτεινό υπόγειο της Giulietta Spritzeria (Π. Π. Γερμανού 33) συγκεντρώνονται οι περίοικοι για spritz και άλλα aperitivi. Στα ράφια τους δεν έχει θέση το σκληρό αλκοόλ παρά μόνο τα ιταλικά βερμούτ, τα amari και οι αφρώδεις οίνοι. Αλλαντικά που κόβονται επιτόπου, τυριά και νόστιμα τουρσιά συνοδεύουν το ποτό σας. – Ν. Δ.



Η ΘΕΣΠΕΣΙΑ ΣΑΛΟΝΙΚΙΩΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ



Το Mahalo, ένα ποπ εστιατόριο στα Άνω Λαδάδικα. (Φωτογραφία: ΝΙΚΟΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ)



Για ψαροφαγία θα πάτε στη Μαύρη Θάλασσα (Ν. Πλαστήρα 3, τηλ. 2310-932542), για σύγχρονη κρητική κουζίνα στο Χαρούπι (Δόξης 4, Λαδάδικα, τηλ. 6988-526262), για ατμοσφαιρικό δείπνο με μεσογειακές γεύσεις στο Οψοποιών Μαγγανείαι (Εμ. Ριάδη 5, τηλ. 2310-889699), για τα διάσημα σουτζουκάκια και λοιπά ψητά στο αστικό εστιατόριο της Διαγωνίου (Στρ. Καλλάρη 13, τηλ. 2310-260958). Μια νέα σκηνή εστίασης με ποιοτικό, εμπνευσμένο και οικονομικό φαγητό έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Το μενού του Μαιτρ και Μαργαρίτα (Βεροίας 2, τηλ. 2314-007586) αποτυπώνει έξοχα τη μαγειρική σκέψη του σεφ, ο οποίος μεταποιεί δημιουργικά την παράδοση. Η Μούργα (Χριστοπούλου 12, τηλ. 2310-268826) είναι ένα μαγειρικά αναβαθμισμένο καφενείο με εξαιρετικές πρώτες ύλες – όλα τα προϊόντα, εκτός από τα ψάρια, είναι βιολογικά. Αξίζει να δοκιμάσετε τα πιάτα του που αναδεικνύουν το μεγαλείο της απλότητας, όπως είναι οι καραβίδες με κατσικίσιο βούτυρο και φρέσκο θυμάρι και ο φρέσκος ελληνικός τόνος με ζυμαρικά. To Nama (Ολύμπου 1, τηλ. 2313-088241) στήθηκε από μια ομάδα φίλων και σερβίρει απλή ελληνική κουζίνα με πολλά μπαχαρικά και μυρωδικά σε ένα κοινό με μέσο όρο ηλικίας τα 35. Το Mahalo (Βεροίας 3-5, τηλ. 2310-547108) είναι ένα ποπ εστιατόριο με φαγητό μοντέρνο και αναπάντεχο, όπου μεταξύ άλλων μπορείτε να δοκιμάσετε ριζότο cacio e pepe, σαλάτα Caesar’s με καπνιστό κοτόπουλο και παστά αυγά, καθώς και άλλα εμπνευσμένα πιάτα που δύσκολα θα βρείτε αλλού. – Ν. Δ.