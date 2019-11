Πρόσωπα της Παρασκευής

Ο Μπεν Αφλεκ (φωτ.) φαίνεται πως θα είναι ο επόμενος μεγάλος πρωταγωνιστής του πάντα ανατρεπτικού Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ, ο οποίος αυτή τη φορά ετοιμάζει ένα γεμάτο δράση θρίλερ με τον τίτλο «Hypnotic». Εκεί ο Αφλεκ θα υποδυθεί έναν ντετέκτιβ της αστυνομίας, ο οποίος θα βρεθεί μπλεγμένος σε μια μυστηριώδη υπόθεση που περιλαμβάνει την εξαφάνιση της κόρης του, αλλά και ένα μυστικό κυβερνητικό πρόγραμμα.

(...) Την ερωτική σχέση που είχε τον πρώτο καιρό της γνωριμίας της με τη Γουίτνι Χιούστον αποκάλυψε η επί χρόνια καλή φίλη της διάσημης τραγουδίστριας, Ρόμπιν Κρόφορντ. Σε βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα υπό τον τίτλο «A Song for You: A Life with Whitney Houston», η Κρόφορντ αφηγείται πως οι δύο γυναίκες ήρθαν κοντά το πρώτο καλοκαίρι της γνωριμίας τους, με τη Χιούστον να διακόπτει τελικά τη σεξουαλική σχέση (αλλά όχι και τη φιλική) λίγο αργότερα, υπό τον φόβο αποκαλύψεων που θα θεωρούνταν σκανδαλώδεις τη δεκαετία του 1980.

(...) Ανάμεικτες είναι οι πρώτες κριτικές από όσους (στην Αμερική) έχουν δει το «The Morning Show», την πολυδιαφημισμένη σειρά της νέας υπηρεσίας Apple TV+, με πρωταγωνίστριες την Τζένιφερ Ανιστον και τη Ρις Γουίδερσπουν. Η σειρά φιλοδοξεί να δώσει δυναμικό ξεκίνημα στην πλατφόρμα, ενώ αποτελεί και την πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση της Ανιστον μετά τα «Φιλαράκια».