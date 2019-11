O Μάικλ Μπλούμπεργκ σκέφτεται να μπει στην κούρσα των Δημοκρατικών στο «παρά πέντε»

Ο άλλοτε δήμαρχος της πόλης της Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμπεργκ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μπει στην κούρσα και να διεκδικήσει το χρίσμα του Δημοκρατικού κόμματος ώστε να είναι ο υποψήφιός του για την προεδρία στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2020, εξέλιξη που δεν αποκλείεται να μεταβάλει τις ισορροπίες, μόλις τρεις μήνες πριν αρχίσουν οι πρώτες εσωκομματικές μάχες.

Ο 77χρονος μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, τρεις φορές δήμαρχος της μεγαλύτερης αμερικανικής πόλης (2002-2013), αμφιβάλλει για το κατά πόσον οποιοσδήποτε ή οποιαδήποτε εκ των σημερινών υποψηφίων μπορεί να κερδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές της επόμενης χρονιάς, εξήγησε εκπρόσωπός του.

«Ο Μάικ ανησυχεί ολοένα περισσότερο ότι η σημερινή φουρνιά υποψηφίων δεν είναι σε θέση» να νικήσει τον Τραμπ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του δισεκατομμυριούχου, τον Χάουαρντ Γούλφσον.

