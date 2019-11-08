Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες
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4 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:
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ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ
ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΑΝΑΚΤΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
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ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΣΠΙΤΙ
Η ΕΥΡΕΣΗ ΜΙΑΣ ΗΣΥΧΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΝΑΛΝΤ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ ΗΡΕΜΙΑ
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ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΕΦΕΥΡΕΤΩΝ
Ο ΚΥΡΟΣ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΙ ΛΟΓΟ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ, ΩΣΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΈΝΑΣ ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΙΑ
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ΤΟ ΠΕΝΤΑΠΛΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΓΚΟΛΦ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΟ ΞΑΚΟΥΣΤΟ ΚΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΕΝΤΑΠΛΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου (Νο. 282)