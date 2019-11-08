ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

4 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ
    ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΑΝΑΚΤΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
  • ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΣΠΙΤΙ
    Η ΕΥΡΕΣΗ ΜΙΑΣ ΗΣΥΧΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΝΑΛΝΤ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ ΗΡΕΜΙΑ
  • ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΕΦΕΥΡΕΤΩΝ
    Ο ΚΥΡΟΣ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΙ ΛΟΓΟ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ, ΩΣΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΈΝΑΣ ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΙΑ
  • ΤΟ ΠΕΝΤΑΠΛΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
    Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΓΚΟΛΦ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΟ ΞΑΚΟΥΣΤΟ ΚΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΕΝΤΑΠΛΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου (Νο. 282)

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