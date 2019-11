Ο Τζέιμς Ντιν σε ταινία 64 χρόνια μετά τον θάνατό του

Ο Τζέιμς Ντιν πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα τον Σεπτέμβριο του 1955, σε ηλικία 24 ετών και πάνω στην ακμή της επιτυχίας του - είχε κάνει μόνο τρεις ταινίες αλλά έμεινε στην ιστορία ως ο αιώνιος οργισμένος έφηβος, το πολιτιστικό είδωλο της εφηβικής επανάστασης και της κοινωνικής αποξένωσης, χάρη στην πιο διάσημη ταινία του, Επαναστάτης Χωρίς Αιτία (1955).

Τώρα, 60 χρόνια μετά τον θάνατό του, ο θρυλικός ηθοποιός θα εμφανιστεί σε μια νέα ταινία - την τέταρτη της καριέρας του - χάρη στην τεχνολογία CGI.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, στην επερχόμενη δραματική ταινία δράσης Finding Jack, που διαδραματίζεται στην εποχή του πολέμου στο Βιετνάμ, θα εμφανιστεί ο Τζέιμς Ντιν σε δευτερεύοντα ρόλο με τη βοήθεια των σύγχρονων εφέ υπολογιστή.

Η εικόνα παραγόμενη από υπολογιστή (Computer-generated Imagery - CGI) θα εμφανίσει τον Ντιν στον χαρακτήρα του Rogan.

