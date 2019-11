- Ο πολιτικοποιημένος εικαστικός, σκηνοθέτης και περφόρμερ Ραμπί Μρουέ δημιουργεί, για το Dance On Ensemble, δύο χορογραφίες, το «Elephant» και το «You Should Have Seen Me Dancing Waltz». Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Στις 8.30 μ.μ. Λεωφόρος Συγγρού 107.

- Η Γκαλερί 7 παρουσιάζει την 11η ατομική έκθεση της Μαρίας Χατζηανδρέου με τίτλο «Διαφάνειες». Από τις 11 π.μ. Σόλωνος 20.

- Το Media Literacy Institute και το Journalists About Journalism διοργανώνουν για τρίτη συνεχή χρονιά την Ελληνική Εβδομάδα για την Παιδεία στα ΜΜΕ. Η Εβδομάδα ανοίγει σήμερα με μία σειρά δωρεάν εργαστηρίων από ειδικούς εισηγητές, προσκεκλημένους από διαφορετικές βιβλιοθήκες της Αθήνας και με κεντρικό θέμα «Ψευδείς ειδήσεις: Πληροφορία και Βιβλιοθήκες». Στις 9.30 π.μ., είσοδος ελεύθερη. Ιδρυμα Ευγενίδου, Λ. Συγγρού 387.

- Παρουσίαση του βιβλίου Βίκυ Καραΐσκου «Το Αλλο Πρόσωπο» (εκδ. Θερμαϊκός) στο βιβλιοπωλείο Ιανός. Μιλούν οι Χάρις Κανελλοπούλου και Περικλής Μοσχολιδάκης. Στη 1 μ.μ. Σταδίου 24.

- Οι εκδόσεις Ικαρος και το βιβλιοπωλείο Booktique, σε συνεργασία με την ομάδα θεάτρου «Ανεμόμυλοι», παρουσιάζουν το βιβλίο της Ευτυχίας Γιαννάκη σε εικονογράφηση της Σοφίας Τουλιάτου, «Μυστήριο στη Λίμνη Λαμπίκο». Στις 12 το μεσημέρι. Πατριάρχου Ιωακείμ 21.

- Συναυλία με 9 άρπες και τίτλο «Ενα ταξίδι μέσα από 423 χορδές» με τη συνοδεία κρουστών ταξιδεύουν τους θεατές, σε μια μελωδική διαδρομή από παραδοσιακές μουσικές του κόσμου, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Ρωσίας, Σκωτίας, Ελλάδας, Ισπανίας. 10/11. Στις 8 μ.μ. Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου Χαλκιδικής, Πολυτεχνείου 15.