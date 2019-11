Σήμερα το μεσημέρι η σπάνια «βαθιά» διάβαση του Ερμή μπροστά από τον Hλιο

Η σχετικά σπάνια διάβαση του Ερμή μπροστά από τον Ήλιο θα είναι ορατή σήμερα από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ο μικρότερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος και ο πιο κοντινός στον Ήλιο θα κινηθεί ανάμεσα στη Γη και στο μητρικό άστρο μας και θα φαίνεται σα να διασχίζει τον ηλιακό δίσκο.

Δεν θα είναι σε όλη τη διάρκεια της η διάβαση ορατή από την Ελλάδα, αλλά μόνο το πρώτο μισό της. Ο Ήλιος στη χώρα μας θα δύσει περίπου στο μέσο του φαινομένου και έτσι δεν θα είναι ορατή η σταδιακή έξοδος του Ερμή από τον ηλιακό δίσκο.

Η έναρξη του φαινομένου στη χώρα μας, με την είσοδο του Ερμή στον ηλιακό δίσκο, θα γίνει στις 14:35 ώρα Ελλάδας. Συνολικά η διάβαση θα διαρκέσει περίπου πεντέμισι ώρες (έως τις 20:04 ώρα Ελλάδας), αλλά στη χώρα μας θα είναι ορατή για σχεδόν τρεις ώρες έως τις 17:20, λίγο πριν δύσει ο Ήλιος.

Η διάβαση χαρακτηρίζεται «βαθιά», επειδή ο Ερμής θα περάσει πολύ κοντά από το κέντρο του Ήλιου και ο πλανήτης θα φαίνεται σαν μια μικρή κινούμενη μαύρη κηλίδα πάνω στο φόντο του φωτεινού άστρου. Η παρατήρηση του φαινομένου, που ουσιαστικά αφορά παρατήρηση του Ήλιου, μπορεί να γίνει μόνο με την τοποθέτηση ειδικών προστατευτικών φίλτρων στα τηλεσκόπια ή στα κιάλια και όχι με γυμνά μάτια, καθώς κάτι τέτοιο ενέχει κινδύνους. Το φαινόμενο θα μεταδίδεται ζωντανά και από την τηλεόραση της NASA.

Who’s watching the #MercuryTransit on Monday?



New to transits? Here’s what we mean when we’re talking about transits in astronomy, & why we we're looking forward to this one in particular



Details about Monday’s event via @timeanddate: https://t.co/XJTuIpZhAF pic.twitter.com/sRklWvDdRs