Ταραχές, εμπρησμοί και λεηλασίες στη Βολιβία μετά την παραίτηση Μοράλες (βίντεο - φωτογραφίες)

Ταραχές ξέσπασαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα τόσο στη Λα Πας όσο και στην Ελ Άλτο, κοντά στην πρωτεύουσα της Βολιβίας, μετά την παραίτηση του Έβο Μοράλες από την προεδρία της χώρας, ύστερα από απαίτηση των ενόπλων δυνάμεων.

Λεωφορεία πυρπολήθηκαν, ενώ κατοικίες προσωπικοτήτων υπέστησαν εμπρησμούς ή λεηλατήθηκαν, μετέδωσαν βολιβιανά ΜΜΕ.



Υποστηρικτές του Μοράλες έστησαν οδοφράγματα στην Λα Παζ

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, άρχισαν να περιπολούν μονάδες του στρατού στη Λα Πας και στην Ελ Άλτο. Αντίθετα, οι αστυνομικοί — πολλές μονάδες της αστυνομίας στασίασαν τις τελευταίες ημέρες εναντίον του προέδρου Μοράλες — δεν έκαναν περιπολίες, χωρίς η απουσία τους να εξηγηθεί από την ιεραρχία της αστυνομίας.



Αντικαθεστωτικοί πανηγυρίζουν την παραίτηση Μοράλες

Ο ίδιος ο παραιτηθείς πρόεδρος κατήγγειλε ότι το σπίτι του στην στην Cochabamba δέχθηκε επίθεση από «βίαιες ομάδες».

Στη Λα Πας, δεκάδες διαδηλωτές «μπήκαν στις εγκαταστάσεις μας κι άρχισαν να καίνε λεωφορεία», ανέφερε μέσω Twitter ο δημοτικός φορέας των συγκοινωνιών στη Λα Πας.

Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν στιγμιότυπα στα οποία εικονίζονται τουλάχιστον δεκαπέντε λεωφορεία στις φλόγες σε αμαξοστάσιο λεωφορείων.

Ο Γουάλντο Αλμπαρασίν, επικεφαλής μιας οργάνωσης πολιτών η οποία απαιτούσε ήδη από την ημέρα των εκλογών την παραίτηση του Έβο Μοράλες, δήλωσε ότι το σπίτι του πυρπολήθηκε και καταστράφηκε από «όχλο» αποτελούμενο από μέλη του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS) του αυτόχθονα σοσιαλιστή ηγέτη.

Ο Αλμπαρασίν, πρύτανης πανεπιστημίου της Λα Πας, μεταφόρτωσε στον λογαριασμό του στο Twitter βίντεο με το σπίτι του στις φλόγες.

To the international community, I urge to pay attention to the events developing in Bolivia right now Affiliates to the government have taken the streets cause chaos in LaPaz city. Local News media have received threats. I warn journalists to check sources carefully #SOSBolivia pic.twitter.com/m3xVKPCOPZ