Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες
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4 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:
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ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ
Ο ΜΙΚΥ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΓΑΝΤΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΟΡΤΙΣΕΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΑΧΝΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
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ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΑΝΥΠΟΜΟΝΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΟΟΘΟΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ
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Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ|
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΟΥ ΦΙΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΕ ΞΕΡΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΚΙ ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ
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Ο ΝΤΑΗΣ ΤΟΥ ΝΤΑΗ
Ο ΝΤΙΟΥΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Μ' ΕΝΑΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΟΛΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΚΥΡΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ
Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου (Νο. 283)