ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

4 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ
    Ο ΜΙΚΥ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΓΑΝΤΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΟΡΤΙΣΕΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΑΧΝΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΤΟΥ ΔΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
    Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΑΝΥΠΟΜΟΝΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΟΟΘΟΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ|
    Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΟΥ ΦΙΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΣΕ ΞΕΡΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΟΥ Ο,ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΚΙ ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ
  • Ο ΝΤΑΗΣ ΤΟΥ ΝΤΑΗ
    Ο ΝΤΙΟΥΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Μ' ΕΝΑΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΟΛΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΚΥΡΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου (Νο. 283)

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