Το πρώην στέλεχος της Microsoft, ειδικός σε θέματα ενεργειακού μετασχηματισμού και συγγραφέας βιβλίων επιστημονικής φαντασίας, Ραμέζ Νάαμ, ανέδειξε τις ραγδαίες αλλαγές που συμβαίνουν στον κλάδο της ενέργειας.

Είναι η τεχνητή νοημοσύνη εξίσου σημαντική όσο ο ηλεκτρισμός; Θα ωθήσει το Διαδίκτυο, όπως το γνωρίζουμε, στο περιθώριο, σε συνδυασμό με τεχνολογίες όπως το blockchain και οι κβαντικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, με τον ίδιο τρόπο που το Διαδίκτυο αντικατέστησε τις βιβλιοθήκες; Με τον ρυθμό των αλλαγών να επιταχύνεται διαρκώς, είναι όντως η προσαρμοστικότητα ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας, αντί της ευφυΐας; Πόσο ευρέως μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τρισδιάστατη εκτύπωση και τι κινδύνους εγκυμονεί; Πώς έχουν μεταμορφωθεί επαγγέλματα όπως η χειρουργική και η αρχιτεκτονική από τις τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης;

Αυτά ήταν μερικά από τα κομβικά ερωτήματα που συζητήθηκαν από τους ομιλητές στη χθεσινή πρώτη μέρα του δεύτερου Singularity University Greece Summit, που λαμβάνει χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο νέος αυτός θεσμός, υπό τη διεύθυνση της Νίκης Συροπούλου, country director του καλιφορνέζικου Singularity University (SU) για την Ελλάδα, δείχνει να ριζώνει στη χώρα μας, που γνωρίζει ότι έχει πολύ έδαφος να καλύψει –ως κράτος και ως ιδιωτική οικονομία– για να γίνει ψηφιακά ανταγωνιστική. Ηταν θετικό, από την άποψη αυτή, ότι την εκδήλωση τίμησε φέτος ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό.

Στην πρώτη ομιλία της ημέρας, ο Αμίν Τουφάνι, που κατέχει την έδρα Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών στο Singularity University, μίλησε για την έρευνα που ο ίδιος και η σύζυγός του διεξάγουν για τα λεγόμενα «εκθετικά επιχειρηματικά μοντέλα» – προσεγγίσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα που έχουν αποδειχθεί θεαματικά επιτυχημένες στη νέα ψηφιακή εποχή. Μία τάση που έχει καταγράψει το ζεύγος Τουφάνι είναι η νέα επικέντρωση στον εξυπηρέτηση του πελάτη με τα εργαλεία που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Ο Τουφάνι σύγκρινε την Ant Financial, την εταιρεία fintech του ομίλου Alibaba, με την Bank of America (BoA). Η κινεζική εταιρεία, είπε, που δεν έχει υποκαταστήματα, εγκρίνει δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε δύο δευτερόλεπτα, έναντι 20 ημερών από την BoA. Κατανέμει αυτόματα τα μη ενεργά κεφάλαια των πελατών της, κάτι που η αμερικανική τράπεζα δεν κάνει ποτέ, και παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας για όποιον έχει καταθέσεις άνω των 14 σεντς (το αντίστοιχο όριο για την Bank of America είναι 3 εκατομμύρια δολάρια). Η Bank of America έχει 70 εκατομμύρια πελάτες· η Ant Financial έχει 700 εκατομμύρια.

Ο Τουφάνι μίλησε επίσης για την ψηφιοποίηση των ζωών μας ως τη νέα εκδοχή της εφεύρεσης του καθρέφτη. «Τα ψηφιακά δίδυμα [της υλικής πραγματικότητας] θα κάνουν τις δημοκρατίες μας λιγότερο δυσλειτουργικές», ισχυρίστηκε, θα συμβάλλουν στην υποχώρηση του εγωισμού και θα κάνουν τον πλανήτη πιο ειρηνικό.

Η Ανίτα Σουλ Μπρέντε, συνιδρύτρια και CEO της iris.ai, μιας εταιρείας που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την επεξεργασία και την προώθηση της επιστημονικής γνώσης, εξήγησε τη λογική που διέπει την ανάπτυξη της μηχανικής μάθησης: «Δεν θέλουμε μηχανές που έχουν τις ίδιες δεξιότητες με τον ανθρώπινο εγκέφαλο, αλλά μηχανές που μπορούν να επεκτείνουν και να διευρύνουν τις δυνατότητες του ανθρώπου». Τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη που υπάρχει σήμερα είναι στενή (narrow), απέχει πολύ από τη γενική νοημοσύνη που διαθέτει ο άνθρωπος και ότι «απλά δεν γνωρίζουμε» αν και πότε οι μηχανές θα αποκτήσουν τέτοιας μορφής ευφυΐα.

Από την πλευρά του, ο Σκοτ Σάμιτ, ειδικός του SU σε θέματα ψηφιακής βιομηχανίας, ανέδειξε γλαφυρά το πώς η τρισδιάστατη εκτύπωση θα ανατρέψει πλήρως τον τρόπο παραγωγής και πώλησης προϊόντων. Το νέο αυτό υπόδειγμα, είπε, βρίσκεται πιο κοντά στην υλοποίησή του στον κλάδο των υποδημάτων. «Το μελλοντικό κατάστημα υποδημάτων δεν θα έχει παπούτσια», εξήγησε. «Ο πελάτης θα μπαίνει μέσα και το περπάτημά του θα αναλύεται αυτόματα, παράγοντας μία τρισδιάστατη σάρωση του ποδιού του. Το “ψηφιακό δίδυμο” του ποδιού του αποθηκεύεται στο υπολογιστικό νέφος [cloud] και ο πελάτης μπορεί στη συνέχεια να παραγγείλει ένα ζευγάρι που θα του κάνει τέλεια, διορθώνοντας μάλιστα και τις ιδιοσυγκρασίες του βαδίσματός του».