Εναντίον του Netflix στράφηκε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ματέους Μοραβιέτσκι, με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ για τα στρατόπεδα θανάτου της Ναζιστικής Γερμανίας, κάνοντας λόγο για ανακρίβειες και ζητώντας συγκεκριμένες αλλαγές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό, η σειρά ντοκιμαντέρ «The Devil Next Door» παρουσιάζει έναν σημερινό χάρτη της Πολωνίας, εντός του οποίου σημειώνονται οι τοποθεσίες των διαφόρων στρατοπέδων θανάτου του Τρίτου Ράιχ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ότι οι περιοχές αυτές τότε αποτελούσαν κατεχόμενα εδάφη της Ναζιστικής Γερμανίας.

Παρότι η «ναζιστική ταυτότητα» των στρατοπέδων είναι αυτονόητη για μία μεγάλη μερίδα των τηλεθεατών της συνδρομητικής πλατφόρμας, σύμφωνα με τον Μοραβιέτσκι, αυτή η διευκρινιστική έλλειψη δημιουργεί μία παραπλανητική εντύπωση «πολωνικής ευθύνης» για τα στρατόπεδα που εξολοθρεύθηκαν εκατομμύρια ανθρώποι κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Μάλιστα, με γράμμα του στον διευθύνοντα σύμβουλο του Netflix, Ριντ Χέιστινγκς, κατηγόρησε «συγκεκριμένα έργα» της συνδρομητικής πλατφόρμας για «τεράστιες ανακρίβειες» και «ξαναγράψιμο της ιστορίας». Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι πιστεύει, πως αυτό «το τρομερό λάθος έγινε καταλάθος». Ακόμη, μαζί με το γράμμα του έστειλε και έναν χάρτη της Ευρώπης κατά τα τέλη του 1942, στον οποίο διευκρινίζεται ποιά εδάφη βρίσκονταν τότε υπό γερμανική κατοχή.

.@Netflix, stay true to historical facts!



During the time which the “The Devil Next Door” series describes, Poland’s territory was occupied, and it was Nazi Germany who was responsible for the camps. The map shown in the series does not reflect the actual borders at that time. pic.twitter.com/W5i8C9THo3