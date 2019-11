Επανεμφάνιση. Μετά από 30 χρόνια εμφανίστηκαν και πάλι τα παράξενα ζώα στο Βιετνάμ. Χαρά για τους επιστήμονες και όχι μόνο, που οι κάμερες κατέγραψαν και πάλι τα έλαφο – ποντικάκια ή chevrotain στην φύση. Ecology/Global Wildlife Conservation/Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research/NCNP via AP)