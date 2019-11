Συνάντηση Ν. Δένδια - Τζ. Πάιατ

Με τον Αμερικανό πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ, συναντήθηκε το πρωί ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στο υπουργείο Εξωτερικών.

Η συζήτηση εστιάστηκε κυρίως στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Delighted to see Minister @NikosDendias ahead of the #DelphiDC Forum in Washington next week and the visit of high level Greek delegation there to further advance the strategic US-Greece relationship. @GreeceMFA https://t.co/2iTvH2wmQW