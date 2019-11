Ο Τσιτσιπάς στα ημιτελικά του ATP στο Λονδίνο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης ακόμη μία μεγαλειώδη εμφάνιση στο Nitto ATP Finals. Mετά τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ νίκησε πολύ εύκολα (6-3, 6-2) τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και με δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες και χωρίς απώλεια σετ έως τώρα.

Μετά την νίκη χθες βράδυ, απέναντι στον Ζβέρεφ, ο Ελληνας πρωταθλητής εξασφάλισε παρουσία στα ημιτελικά των ATP Finals στο Λονδίνο, κάνοντας για εκείνον διαδικαστική την αναμέτρηση της Παρασκευής με τον Ναδάλ. Μία συνάντηση που όμως ο Ισπανός πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε.

AWESOME performance from @StefTsitsipas



The Greek defeats Zverev 6-3 6-2 to guarantee his place in the semis at the #NittoATPFinals



: @TennisTV pic.twitter.com/xrewWtHWIH