Επιστήμονας με νευροεκφυλιστική νόσο μετατράπηκε σε cyborg (βίντεο - φωτογραφίες)

Ένας 61χρονος Βρετανός επιστήμονας που πάσχει από μια νευροεκφυλιστική νόσο τελικού σταδίου, μετατράπηκε στο πρώτο cyborg (ον με ταυτόχρονια βιολογικά και τεχνητά τμήματα).

Μετά την διάνγωσή του με μια νόσο κινητικού νευρώνα το 2017, ο δρ. Πίτερ Σκοτ - Μόργκαν αρνήθηκε να δεχτεί τη «μοίρα» του και αποφάσισε να επεκτείνει τη ζωή του.

Η διαδικασία περιέλαβε μια σειρά από εγχειρήσεις για την εισαγωγή ενός σωλήνα σίτισης απευθείας στο στομάχι του, έναν καθετήρα στην ουροδόχο κύστη του και έναν σάκο κολοστομίας στο έντερό του για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τουαλέτας και σίτισης.

Υποβλήθη επίσης σε λαρυγγεκτομή για να αποφύγει τον κίνδυνο το σάλιο να εισέλθει στους πνεύμονές του.

Η μετατροπή του σε cyborg: «Δεν πεθαίνω, μεταμορφώνομαι»

Εκτός από τις χειρουργικές επεμβάσεις, ο 61χρονος ρομποτιστής δήλωσε ότι σκόπευε να αναβαθμίσει το σώμα και τον εγκέφαλό του με τη χρήση της τεχνολογίας, με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει το πιο εξελιγμένο ανθρωποειδές που έχει περάσει από τον κόσμο εδώ και 13,8 εκατομμύρια χρόνια.

NOW REPLUMBED AS A CYBORG four tubes will keep me alive long after I become fully paralysed (apart from my eyes, which will still move). My body’s sole function will then be to sustain my brain. This first transition has not been so much based on Medical Science as Engineering. pic.twitter.com/AqkeMwnQ4I