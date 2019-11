ΒΑΪΛ ΑΜ ΡΑΪΝ

TO DESIGN ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ Έως 23/02/2020



Το Vitra Design Museum γιορτάζει τριάντα χρόνια λειτουργίας, παρουσιάζοντας διάσημα αντικείμενα design από ονόματα-θρύλους του χώρου, όπως οι Jasper Morrison, Droog, Philippe Starck, Hella Jongerius, τα οποία σχεδιάστηκαν τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η έκθεση «After the Wall: Design since 1989», μέσα από μια σύντομη, αλλά περιεκτική αφήγηση πάνω στον σύγχρονο σχεδιασμό, διερευνά πώς οι παγκόσμιες εξελίξεις, σε κάθε πεδίο, διαμόρφωσαν την αισθητική μας. design-museum.de

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ GAUGHIN Έως 26/01/2020



© Museum Folkwang Essen / ARTOTHEK // Museum Folkwang Essen



Εστιάζοντας στα τελευταία χρόνια της ζωής του και στα πορτρέτα που δημιούργησε o Eugène Henri Paul Gauguin (1848-1903), η έκθεση «Gauguin Portraits» στη National Gallery διερευνά την απομάκρυνση του Γάλλου καλλιτέχνη από τον ιμπρεσιονισμό μέσω του συμβολισμού. Προσθέτοντας προσεκτικά επιλεγμένα χαρακτηριστικά ή τοποθετώντας το θέμα του μέσα σε ένα αντικειμενικό πλαίσιο, κατάφερε να εκφράζει νοήματα πέρα από τις προσωπικότητες που ζωγράφιζε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η σειρά αυτοπροσωπογραφιών που έκανε με τίτλο «Christ in the Garden of Olives» (1889). Οι 50 πίνακες που συγκεντρώθηκαν αποτελούν το πρώτο μεγάλο αφιέρωμα στα πορτρέτα του Gauguin. Ο επισκέπτης θα έχει, μάλιστα, την ευκαιρία να δει πώς ο ζωγράφος έχει αποδώσει το ίδιο πρόσωπο σε διαφορετικά μέρη του κόσμου και με διαφορετικές τεχνικές. nationalgallery.org.uk



ΝΤΕΝΒΕΡ

ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ Έως 02/02/2020





Το Denver Art Museum διοργανώνει το μεγαλύτερο αφιέρωμα των τελευταίων είκοσι ετών στις ΗΠΑ στον Claude Monet (1840-1926). Μέσα από 120 έργα, η έκθεση «Claude Monet: The Truth of Nature» αναδεικνύει τη διαρκή ενασχόληση του Γάλλου καλλιτέχνη με τη φύση. Ο Monet υπήρξε ο μόνος ιμπρεσιονιστής ζωγράφος που ταξίδευε συνεχώς, αναζητώντας νέα έμπνευση. Τα τοπία του Λονδίνου και της Ολλανδίας, οι ηλιόλουστες παραλίες της Μεσογείου και οι άγριες ακτές της Νορβηγίας που απεικονίζονται στα έργα του εκτίθενται από το μουσείο σε θεματικές ενότητες με χρονολογική σειρά, αποκαλύπτοντας το ενδιαφέρον του καλλιτέχνη να δημιουργεί διαφορετικές ατμόσφαιρες, συχνά αποκλείοντας την ανθρώπινη παρουσία. denverartmuseum.org