Πρόσωπα της Παρασκευής

Η ηθοποιός Τζούντι Ντεντς (φωτ.) μαζί με τη Ζακλίν Ουίλσον και την Τρέισι Σεβαλιέ είναι μερικές από τις προσωπικότητες που βάζουν τη φήμη τους στην υπηρεσία του Brontë Parsonage Museum και την προσπάθειά του να κρατήσει ένα μικρό χειρόγραφο της Σάρλοτ Μπροντέ αντί να αγοραστεί από ιδιώτη συλλέκτη. Το ύψος της δημόσιας δωρεάς έφτασε τις 50.000 λίρες, μόλις μία εβδομάδα προτού το χειρόγραφο βγει σε πλειστηριασμό.

(...) Η επί 25 χρόνια ενδυματολόγος της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ Αντζελα Κέλι, στο βιβλίο της που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο «The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe», αποκάλυψε μερικές ακόμη πληροφορίες γύρω από την καθημερινότητα της ακατάβλητης βασίλισσας. Η Κέλι, λοιπόν, μας πληροφορεί ότι η βασίλισσα φοράει τα καινούργια παπούτσια της από... δεύτερο χέρι, καθώς τα δίνει πάντοτε στην ενδυματολόγο της μέχρι να ανοίξουν και να μαλακώσουν. Προφανώς έχουν και οι δύο το ίδιο νούμερο παπούτσι.

(...) Εκτός αυτού, ο νέος πολυαναμενόμενος κύκλος επεισοδίων της επιτυχημένης σειράς «The Crown» του Netflix πρόκειται να κάνει πρεμιέρα την προσεχή Κυριακή, με καινούργιο καστ ηθοποιών, την Ολίβια Κόλμαν στον ρόλο της Ελισάβετ Β΄ και νέα σχεδιάστρια κοστουμιών την Εϊμι Ρόμπερτς.