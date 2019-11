Στον τελικό του ATP Finals ο Τσιτσιπάς - Κέρδισε τον «βασιλιά» Φέντερερ (βίντεο)

Συγκλονιστικός o Στέφανος Τσιτσιπάς στον ημιτελικό του στο Nitto ATP Finals, στο Λονδίνο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κέρδισε 2-0 σετ (6-3, 6-4) τον «βασιλιά» Φέντερερ και αύριο πάει στον τελικό για το τρόπαιο.

Ο 21χρονος σούπερ σταρ, ο πρώτος Ελληνας που συμμετέχει σε ATP Finals, μπορεί να μην έχει κερδίσει ακόμη τρόπαιο σε Grand Slam τουρνουά, αλλά θα διεκδικήσει το τρόπαιο στη «μάχη» των κορυφαίων του αθλήματος, δείχνοντας με τη σημερινή του απόδοση πως είναι το νέο μεγάλο όνομα στο παγκόσμιο τένις ανδρών.

Federer in Melbourne Nadal in Madrid Djokovic in Shanghai Federer in London @StefTsitsipas loves the big stage pic.twitter.com/JvvKoyHomQ

Στον αυριανό τελικό, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον κάτοχο του τίτλου, Γερμανό, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ή τον Αυστριακό, Ντόμινικ Τιμ, στον άλλο αποψινό ημιτελικό (22:00).

Tsitsipas becomes only the 3rd player to reach the final on their #NittoATPFinals debut (since moving to the O2)



2017 - Dimitrov

2017 - Goffin

2019 - Tsitsipas @StefTsitsipas #NittoATPFinals pic.twitter.com/1pVlMN1wZs