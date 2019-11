Σε μάχη γιγάντων μεταξύ Fortress και Pimco εξελίσσεται η διεκδίκηση της εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων FPS του ομίλου Eurobank σε συνδυασμό με την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Cairo ύψους 7,5 δισ. ευρώ που τιτλοποιεί η τράπεζα.

Η FPS που σήμερα είναι θυγατρική της Eurobank, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πόλους στην αγορά της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) ενόψει των μαζικών τιτλοποιήσεων που δρομολογούν οι ελληνικές τράπεζες μέσω και του σχεδίου «Ηρακλής» και η προοπτική αυτή ερμηνεύει το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά και τον υψηλό ανταγωνισμό για το τίμημα που προτίθενται να πληρώσουν.

Η εκπνοή της περιόδου αποκλειστικής διαπραγμάτευσης με τη Eurobank που είχε εξασφαλίσει η Pimco, ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων στον κόσμο με 1,9 τρισ. δολάρια υπό διαχείριση και 138 δισ. δολ. στην Ευρώπη, επανέφερε στο προσκήνιο το επενδυτικό κεφάλαιο Fortress που διεκδικεί την FPS, μέσω της doValue, που αποτελεί τον ευρωπαϊκό βραχίονα του αμερικανικού ομίλου στον τομέα των NPEs.

Η προσφορά

Σε μια προφανή κίνηση επικράτησής της στην υπό διαμόρφωση ελληνική αγορά των διαχειριστών κόκκινων δανείων, η ιταλική doValue υπέβαλε σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες υψηλότερη προσφορά για το 80% της FPS και την εξαγορά του 20% του τίτλου ενδιάμεσης διαβάθμισης του χαρτοφυλακίου Cairo, υποσκελίζοντας αυτή της Pimco.

Πηγές με γνώση του θέματος εξηγούν ότι κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει το αποτέλεσμα της διαδικασίας, συνδέοντας μάλιστα την οριστική απόφαση με την επίσκεψη στην Αθήνα του βασικού μετόχου του ομίλου Eurobank Πρεμ Γουάτσα στα τέλη του μήνα. Να σημειωθεί ότι η Pimco αποτελεί βασικό μέτοχο στη Eurobank με ποσοστό άνω του 5% και επιπλέον έχει ήδη εξαγοράσει το πρώτο χαρτοφυλάκιο με την επωνυμία Pillar ύψους 2 δισ. ευρώ που τιτλοποίησε η τράπεζα. Εκτός από τις τοποθετήσεις της σε ελληνικά ομόλογα έχει επενδύσει στην εταιρεία ακινήτων ΠΑΝΓΑΙΑ, στην Grivalia Properties, στην Alpha Bank, στην Τράπεζα Αττικής και στην εταιρεία διαχείρισης Qualco.

Η διαφαινόμενη υπεροχή της doValue, στην οποία ποσοστό 43,87% κατέχει η SoftBank Group -μέλος του Fortress Investment Group, που διαθέτει 41 δισ. δολάρια υπό διαχείριση κεφάλαια- υποστηρίζεται από τη μέχρι σήμερα πορεία της, που αποτελεί ένα ισχυρό success story στη διαχείριση πιστώσεων.

Σε λιγότερα από τρία χρόνια, ακολουθώντας στρατηγική επικεντρωμένη στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο ανεξάρτητο πάροχο στους τομείς διαχείρισης πιστώσεων και ακινήτων, τόσο για τράπεζες όσο και για θεσμικούς επενδυτές στην Ευρώπη. Η doValue είναι εισηγμένη στο ιταλικό χρηματιστήριο με κεφαλαιοποίηση 850 εκατ. ευρώ και έχει συνολικό υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο άνω των 130 δισ. ευρώ σε όρους ακαθάριστης λογιστικής αξίας.

Η μεγαλύτερη εταιρεία

Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην αγορά της Ιταλίας, όπου δραστηριοποιείται τα τελευταία 18 χρόνια, με συνολικό υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο 82 δισ. ευρώ σε όρους ακαθάριστης λογιστικής αξίας στο τέλος του 2018, που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο της συνολικής αγοράς των NPLs (Non Performing Loans) και UTPs (Unlikely to Pay). Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ισπανικής Altamira Asset Management, ηγετικής δύναμης στην αγορά διαχείρισης πιστώσεων και ακίνητης περιουσίας στη Νότια Ευρώπη, με συνολικό υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο 55 δισσεκατομμύρια. ευρώ και παρουσία στην Ιβηρική Χερσόνησο, την Κύπρο και την Ελλάδα, το σχήμα εξελίχθηκε σε ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της διαχείρισης πιστώσεων, έχοντας στο επίκεντρο τις αγορές της Νοτίου Ευρώπης, που έχουν μη εξυπηρετούμενα assets άνω των 650 δισ. ευρώ.

Η κίνηση υπήρξε στρατηγική επιλογή στον βαθμό που εντάσσεται στον στρατηγικό στόχο να καταστεί και να εδραιώσει τη θέση της ως ο μεγαλύτερος διαχειριστής (servicer) κόκκινων δανείων στην Ευρώπη.

Το ενδιαφέρον

Στη βάση αυτή ερμηνεύεται και το ενδιαφέρον για την ένταξη της FPS -που αποτελεί σήμερα μία από τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης NPEs στη χώρα μας- στον όμιλο της doValue. Στην Ελλάδα η doValue δραστηριοποιείται από το 2018, όταν ανέλαβε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Solar, που περιλαμβάνει μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 1,8 δισ. ευρώ και από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Διαθέτει χαρτοφυλάκιο κυρίως με μεγάλα περιουσιακά στοιχεία που φέρουν εξασφαλίσεις, γεωγραφική διασπορά στη Νότια Ευρώπη και ισχυρό πελατολόγιο, καθώς συνεργάζεται με συστημικές τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές, όπως Santander, Unicredit, Intesa San Paolo, SAREB, FINO Investors κ.ά.