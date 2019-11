ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Πέμπτη 21.11

Το μακροβιότερο ραντεβού των σινεφίλ

Ξεκινά από σήμερα στις αίθουσες του «Τριανόν» και του «Ανδόρα» το 32ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου (θα διαρκέσει έως τις 4/12), ο μακροβιότερος θεσμός για το σινεμά της Αθήνας. Η ταινία έναρξης θα είναι το όμορφο «It must be heaven» του Ελία Σουλεϊμάν, ενώ η συνέχεια περιλαμβάνει, όπως κάθε χρόνο, πολλά αξιόλογα φιλμ της πρόσφατης ευρωπαϊκής παραγωγής, αλλά και αρκετές παράλληλες δράσεις. Φέτος, το Πανόραμα μας φέρνει και ένα μεγάλο αφιέρωμα με τίτλο «Φιλμ νουάρ στο ελληνικό σινεμά», με ταινίες από τη δεκαετία του 1960 μέχρι και σήμερα. Κοδριγκτώνος 21, Σεβαστουπόλεως 117

ΜΟΥΣΙΚΗ

Τρίτη 19.11

Ο Δώρος Δημοσθένους σε αγαπημένα τραγούδια

Ο πολυπράγμων ερμηνευτής Δώρος Δημοσθένους συναντά το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων στο Θέατρο Ολύμπια. Θα ακουστούν τραγούδια αγαπημένων συνθετών: Μαρκόπουλος, Λοΐζος, Ξαρχάκος, Σαββόπουλος, Θεοδωράκης, Χατζιδάκις και ένα μικρό αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό. Στις 8.30 μ.μ. Ακαδημίας 59

ΧΟΡΟΣ

Τετάρτη 20.11

Aπό την Επίδαυρο στο Μέγαρο Μουσικής

Η παράσταση «The Thread» του Ράσελ Μάλιφαντ, που παρουσιάστηκε με επιτυχία στην Επίδαυρο, έρχεται στη σκηνή του Μεγάρου 20-24/11 και 3-8/12. Οι παραδοσιακοί χοροί συναντούν το σύγχρονο ρεπερτόριο, που πατάει πάνω στη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Τα κοστούμια είναι της Μαίρης Κατράντζου. Στις 8 μ.μ. Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη

ΜΟΥΣΙΚΗ

Τετάρτη 20.11

«Saudade», συνδυασμός διαφορετικών κόσμων

Η Ελληνοβραζιλιάνα Κατερίνα Πολέμη, συνθέτρια και ερμηνεύτρια που συνδυάζει πολλούς και διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, έρχεται στον «Σταυρό του Νότου» για να μας συστήσει το «Saudade», ένα ατμοσφαιρικό πρόγραμμα με ελληνικά και ξένα τραγούδια. Στις 9.30 μ.μ. Φραντζή και Θαρύπου, Νέος Κόσμος

ΜΟΥΣΙΚΗ

Σάββατο 23.11

Το «Αξιον εστί» από την Καμεράτα

Οι Μουσικοί της Καμεράτας και ο Γιώργος Πέτρου συναντούν τους Αλκίνοο Ιωαννίδη, Τάση Χριστογιαννόπουλο και Δημήτρη Λιγνάδη, σε μια ερμηνεία του «Αξιον εστί» του Μίκη Θεοδωράκη αλλά και της «Τετάρτης Συμφωνίας» του Αρβο Παρτ. Στις 8.30 μ.μ., στο Μέγαρο Μουσικής. Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη

ΧΟΡΟΣ

Σάββατο 23.11

Ομορφη συνεργασία από την Κρήτη

Το ιστορικό και αγαπημένο συγκρότημα των Χαΐνηδων ενώνει τις δυνάμεις του με την ομάδα χορού και ακροβασίας «Κι όμΩς κινείται», για μια συνδυαστική παράσταση, βασισμένη στο μουσικό έργο «Δρακοδόντι», στο θέατρο «Ροές». Οι στίχοι είναι του Δημήτρη Αποστολάκη. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 9 μ.μ. Ιάκχου 16

ΜΟΥΣΙΚΗ

Σάββατο 23.11

«Τα παράπονα της Αρετούσας»

Ο Λουδοβίκος των Ανωγείων παρουσιάζει την παράσταση «Η γυναίκα των Λευκών Ορέων και τα παράπονα της Αρετούσας», με μαντινάδες και ριζίτικα μέσα από γυναικείες φωνές, στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός». Ερμηνεύουν η Μαριάννα Πολυχρονίδη και οι Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή. Στις 9 μ.μ. Καρύτση 8

ΘΕΑΤΡΟ

Κυριακή 17.11

Το έργο «Οι μίμοι» του Ηρώνδα, σε σκηνοθεσία Αννας Κοκκίνου, παρουσιάζει το θέατρο «Σφενδόνη» στις 6.30 μ.μ. Μακρή 4, Μακρυγιάννη



Δευτέρα 18.11

Πρεμιέρα της παράστασης «Οι φάλαινες του Αυγούστου», σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια, στο θέατρο «Χώρα» και ώρα 9 μ.μ. Αμοργού 20



Τρίτη 19.11

Το χορογραφικό έργο «Αλογα» της Ελενας Χριστοδουλίδου παρουσιάζει το Σπίτι της Κύπρου στις 8.30 μ.μ. στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Πειραιώς 206



Τετάρτη 20.11

Την παράσταση «Οι γειτονιές του κόσμου» του Γιάννη Ρίτσου παρουσιάζει το θέατρο «Βαφείο - Λάκης Καραλής», σε διασκευή και σκηνοθεσία Νάντιας Δαλκυριάδου. Στις 8.30 μ.μ. Αγ. Ορους 16 και Κωνσταντινουπόλεως 115, Βοτανικός



Πέμπτη 21.11

Το παραβολικό παραμύθι του Θανάση Τριαρίδη «Το περίσσιο παιδί», που θίγει το ζήτημα των ανεπιθύμητων παιδιών, μεταφέρεται στη σκηνή του «Φάουστ» από την ομάδα Ich Bebe σε σκηνοθεσία Πηγής Δημητρακοπούλου. Στις 9 μ.μ. Αθηναΐδος 12



Παρασκευή 22.11

Τον «Ανθρωπο ελέφαντα» του Μπέρναρντ Πόμερανς παρουσιάζει ο πολυχώρος Vault σε διασκευή - σκηνοθεσία Κοραή Δαμάτη, στις 9 μ.μ.

Μελενίκου 26, Βοτανικός



Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει τη «Χριστουγεννιάτικη ιστορία» του Τσαρλς Ντίκενς στην Κεντρική Σκηνή, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου, και ώρα 8.30 μ.μ. Αγίου Κωνσταντίνου 18



Σάββατο 23.11

Η παράσταση «Frozen» της Ντίσνεϊ, ένα χοροθέαμα στον πάγο, παρουσιάζεται στο κλειστό γήπεδο του Τάε Κβον Ντο στις 3.30 μ.μ. Παλαιό Φάληρο



ΜΟΥΣΙΚΗ

Πέμπτη 21.11

«Τα ριζά» παρουσιάζουν τη δική τους ανάγνωση στην παραδοσιακή μουσική στην αίθουσα «Αρης Γαρουφαλής» του Ωδείου Αθηνών, στις 8.30 μ.μ. Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17



ΒΙΒΛΙΟ

Δευτέρα 18.11

Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Νίκου Βατόπουλου «Οπου και να ταξιδέψω. Περπατώντας σε 24 πόλεις» (εκδ. Μεταίχμιο) στον Ιανό και ώρα 8.30 μ.μ. από τους Λίνα Νικολακοπούλου, Νώντα Παπαγεωργίου και τον συγγραφέα. Σταδίου 24



Πέμπτη 21.11

Παρουσίαση του βιβλίου «Τα σπλάχνα» (εκδ. Κριτική) του Νίκου Ξένιου στο βιβλιοπωλείο «Επί λέξει» στις 7 μ.μ. Θα μιλήσουν οι Ευγενία Μπογιάνου, Ελισάβετ Χρονοπούλου και ο συγγραφέας. Ακαδημίας 32



Σάββατο 23.11

Παρουσίαση του βιβλίου «Χτίζοντας ταυτότητα» (εκδ. Ικαρος) του ψυχίατρου-παιδοψυχίατρου και ψυχαναλυτή Αθανασίου Αλεξανδρίδη στις 12 το μεσημέρι στο Public Συντάγματος. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Ευαγγελία Γαλανάκη, Ιλειάνα Δημάδη, Σωτήρης Μανωλόπουλος και ο συγγραφέας. Καραγεώργη Σερβίας 1



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παρασκευή 22.11

Στον Γεώργιο Σκληρό, εισηγητή των μαρξιστικών ιδεών και της κοινωνιολογικής ανάλυσης στην Ελλάδα, είναι αφιερωμένη η δεύτερη εκδήλωση του κύκλου «Λόγος 7» της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο ΚΠΙΣΝ, με ομιλητές τη Βίκυ Καραφουλίδου και τον Γιάννη Κουμπουρλή. Στις 7.30 μ.μ. Συγγρού 364

Η Συμφωνική Ορχήστρα Τσαϊκόφσκι στην Ελλάδα

Σε πλήρη σύνθεση, με 100 εξαίρετους μουσικούς, έχοντας στο πόντιουμ τον Βλαντιμίρ Φεντοσέγεφ, η ορχήστρα που πήρε το όνομά της από το σπουδαίο Ρώσο συνθέτη Πιοτρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι έρχεται για δεύτερη φορά στην Ελλάδα. Οι διάσημες μελωδίες της «Λίμνης των κύκνων», της «Ωραίας κοιμωμένης» και του «Καρυοθραύστη», αλλά και άλλες δημοφιλείς συνθέσεις του μεγάλου μουσουργού, καθώς και άλλων σπουδαίων Ρώσων συνθετών, θα παρουσιαστούν από τη μεγάλη συμφωνική ορχήστρα της Μόσχας, σε δύο μαγικές βραδιές στο Christmas Theater. Η Tchaikovsky Symphony Orchestra (TSO) ιδρύθηκε το 1930 ως Grand Symphony Orchestra of All Union Radio and Central Television και ήταν η πρώτη συμφωνική ορχήστρα της Σοβιετικής Ενωσης, καθώς και η πρώτη που ερμήνευσε διεθνές ρεπερτόριο εκτός ΕΣΣΔ. Πολλοί σημαντικοί συνθέτες, όπως οι Νικολάι Γκολοβάνοφ, Ντμίτρι Σοστακόβιτς, Σεργκέι Προκόφιεφ, Αράμ Χατσατουριάν, Γκεόργκι Σβιρίντοφ, εμπιστεύτηκαν την πρώτη εκτέλεση έργων τους στην TSO, που αναγνωρίστηκε γρήγορα ως μια από τις σημαντικότερες ορχήστρες του κόσμου. Το 1993 το ρώσικο υπουργείο Πολιτισμού τη μετονόμασε σε Tchaikovsky Symphony Orchestra, για τον κεντρικό ρόλο των έργων του Τσαϊκόφσκι στο ρεπερτόριό της.



Christmas Theater, Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου (Βεΐκου). Παραστάσεις: Σάββατο 23 Νοεμβρίου στις 8 μ.μ. και Κυριακή 24 Νοεμβρίου στις 8 μ.μ.

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Τρίτη 19.11

Την πρώτη ατομική έκθεση του Στέλιου Πετρουλάκη παρουσιάζει η Αίθουσα Τέχνης Αθηνών με έργα από λάδι σε καμβά. Από τις 11 π.μ. Γλύκωνος 4, Κολωνάκι



Τετάρτη 20.11

Την ομαδική έκθεση «Ιχνη» με ζωγραφικά έργα και γλυπτά των Γιώργου Λαζόγκα, Γιώργου Λάππα, Κωνσταντίνου Ξενάκη, Δημήτρη Χιωτόπουλου εγκαινιάζει η γκαλερί Ερση στις 7.30 μ.μ. Κλεομένους 4



Πέμπτη 21.11

Την έκθεση «Υφάνσεις. Ζωγραφική και ταπισερί στην Ελλάδα από το 1960 έως σήμερα» εγκαινιάζει το Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς στις 8 μ.μ. Πειραιώς 138



ΜΟΥΣΙΚΗ

Δευτέρα 18.11

Βραδιά αρμενικής και ελληνικής μουσικής παρουσιάζει το μουσικό σύνολο Πολύτροπον στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Συλλόγου «Οι φίλοι της μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής στις 8 μ.μ. με ελεύθερη είσοδο. Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη



ΒΙΒΛΙΟ

Τρίτη 19.11

Παρουσίαση του βιβλίου «Μιχαήλ. Οι άγγελοι έχουν φτερά» (εκδ. Πατάκη) του Παναγιώτη Πασχαλάκη στον Ιανό από τους Λουκά Ζάχο, Βαγγέλη Ηλιόπουλο, Λιάνα Κολλιέρου, Τάκη Χρυσικάκο. Στις 8.30 μ.μ. Σταδίου 24



Παρασκευή 22.11

Παρουσίαση του βιβλίου «Τριστάνος και Ιζόλδη. Μια ιστορία των γλάρων» (εκδ. Πατάκη) του Μάνου Κοντολέων στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας στις 7 μ.μ. από τον Ευάγγελο Κοκκόρη και τον συγγραφέα. Ιπποκράτους 41