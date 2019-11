Το «σήκωσε» ο Τσιτσιπάς στο Λονδίνο - Κέρδισε τον Ντομινίκ Τιμ στον τελικό του ATP Finals

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην κορυφή του κόσμου!

Ο Έλληνας πρωταθλητής κέρδισε 2-1 στο tie break του 3ου σετ (6-7,6-2, 7-6) τον Ντομινίκ Τιμ στον τελικό των τελικών, Nitto ATP Finals, στην Ο2 arena του Λονδίνου, στην πρώτη του κιόλας συμμετοχή στην διοργάνωση των οκτώ κορυφαίων στη σεζόν.

