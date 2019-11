Τα διεθνή μέσα αποθεώνουν τον Στέφανο Τσιτσιπά

Στον θρίαμβο του Στέφανου Τσιτσιπά ο οποίος κέρδισε 2-1 στο tie break του 3ου σετ (6-7,6-2, 7-6) τον Ντομινίκ Τιμ στον τελικό των τελικών, Nitto ATP Finals, στην Ο2 arena του Λονδίνου αναφέρονται τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

«Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε τον Ντομινίκ Τιμ και κέρδισε το ATP Finals» γράφουν στην ιστοσελίδα τους οι New York Times.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters γράφει πως «ο θρίαμβος Τσιτσιπά στο ATP Finals δείχνει ότι τα νέα "όπλα" είναι έτοιμα να κυβερνήσουν».

To «Tennis Magazine» αναφέρει ότι «ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε ότι έχει το παιχνίδι και τη φιλοδοξία να γίνει στο μέλλον το νούμερο 1».

Η εφημερίδα «Guardian» σημειώνει ότι «πρόκειται για τον πιο σημαντικό τίτλο στην καριέρα του και τον τρίτο φέτος κάτι που συνοψίζει την πρόοδό του και την ωριμότητά του στη διάρκεια μιας σημαντικής χρονιάς».

Το βρετανικό BBC αναφέρει ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Ντομινίκ Τιμ σε έναν συναρπαστικό τελικό και προσθέτει ότι «είναι ο νεότερος νικητής του ATP Finals εδώ και 18 χρόνια».

Αλλά και η γαλλική «L'equipe» αναφέρεται στη μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα του πρωταθλητή.

Τέλος, στον λογαριασμό του στο Twitter το ATP Tour χαρακτηρίζει τον Τσιτσιπά ως το νέο «βασιλιά του Λονδίνου».

THE NEW KING OF LONDON



@StefTsitsipas becomes the first Greek player to win the #NittoATPFinals



@TennisTV pic.twitter.com/vgqwdbfQiS