Σημαντική κάμψη παρουσίασαν φέτος οι χρηματοδοτήσεις τύπου venture capital προς νεοφυείς επιχειρήσεις του τεχνολογικού τομέα. Από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα dealroom.co, υλοποιήθηκαν 12 επενδύσεις συνολικού ύψους περίπου 14,5 εκατ. ευρώ. Τα προαναφερόμενα μεγέθη είναι μειωμένα τόσο σε σχέση με το 2018 όσο και με εκείνα του 2017. Πέρυσι υλοποιήθηκαν 17 συμφωνίες συνολικής αξίας 34,5 εκατ. ευρώ, ενώ το 2017 είχαν υλοποιηθεί 15 συμφωνίες συνολικής αξίας 57,1 εκατ. ευρώ. Ετσι, φέτος οι επενδύσεις προς νεοφυείς επιχειρήσεις (και όχι μόνο) σημείωσαν υποχώρηση κατά 58% σε σχέση με πέρυσι και κατά 75% σε σχέση με πρόπερσι.

Εκτός από μειωμένο αριθμό συμφωνιών, φέτος είχαμε και χαμηλότερου ύψους συμφωνίες. Σε αντίθεση δηλαδή με το 2017 και το 2018, που πραγματοποιήθηκαν μεγάλου ύψους επενδύσεις στη χώρα μας, φέτος οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν ήταν χαμηλού ύψους. Σημειώνεται ότι το 2018 κυριάρχησε η επένδυση της Deca Investments στη Viva Payments ύψους 15 εκατ. ευρώ, ενώ το 2017 η εξαγορά της «Kορρές» από τη Morgan Stanley αντί 50 εκατ. ευρώ.

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για όλες τις επενδύσεις που έγιναν, καθώς για καθεμία συμφωνία που έγινε μέσα στη χρονιά δεν δημοσιοποιήθηκε το ύψος της χρηματοδότησης της εταιρείας. Ωστόσο, φαίνεται ότι το τελικό μέγεθος δεν διαφοροποιείται αισθητά από το προαναφερόμενο. Εξάλλου, και στα προηγούμενα έτη υπάρχουν γύροι χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων το ύψος των οποίων δεν είχε γνωστοποιηθεί.

Φέτος, η μεγαλύτερη επένδυση σε νεοφυή επιχείρηση είναι εκείνη που έγινε από τη VentureFriends στη Spotawheel. Η επένδυση αυτή ανήλθε σε 5 εκατ. ευρώ και πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Η Spotawheel είναι ένας δικτυακός τόπος μέσω του οποίου πωλούνται μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, την αξιοπιστία των οποίων έχει εξετάσει ενδελεχώς η εταιρεία. Με την επένδυση αυτή της VentureFriends, η αξία της επιχείρησης, σύμφωνα με την dealroom.co, εκτιμάται ότι ανήλθε σε περίπου 20 έως 30 εκατ. ευρώ.

Η δεύτερη σε μέγεθος επένδυση ήταν εκείνη της Welcome Pickups, ύψους 3,3 εκατ. ευρώ. Επενδυτές εδώ είναι πιο πολλοί και προέρχονται τόσο από την Ελλάδα (Openfund, VentureFriends) όσο και από το εξωτερικό (Jabbar Internet Group, HOWZAT Partners, Market One Capital). Η Welcome Pickups δραστηριοποιείται στην κάλυψη των αναγκών των τουριστών, από τη στιγμή που βγαίνουν από το αεροπλάνο στον προορισμό τους (π.χ. ταξί, εκδρομές κ.λπ.).

Η Accusonus είναι η τρίτη εταιρεία που συγκέντρωσε την υψηλότερη χρηματοδότηση πέρυσι, ύψους 3,3 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης επαγγελματικών ηχοληψιών έλαβε χρηματοδότηση κυρίως από Ελληνες επενδυτές (PJ Tech Catalyst Fund, IQbility, VentureFriends, Big Pi Ventures, Michael Tzannes).