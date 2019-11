Σύμφωνα με τη SIX, η εξαγορά της BME, που διαχειρίζεται το ισπανικό χρηματιστήριο, θα οδηγήσει στη δημιουργία του τρίτου μεγαλύτερου ομίλου διαχείρισης υποδομών χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη.

Την απόκτηση της εταιρείας Bolsas y Mercados Espanoles (BME), που διαχειρίζεται το χρηματιστήριο της Μαδρίτης, διεκδικούν η ελβετική SIX Group, που κατέχει ηγετική θέση στην ελβετική αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και η Euronext, που κατέχει μεταξύ άλλων τις εταιρείες διαχείρισης των χρηματιστηρίων Παρισίων και Αμστερνταμ.

Λίγα λεπτά αφότου η Euronext είχε ανακοινώσει χθες το πρωί το ενδιαφέρον της για την BME, η ελβετική SIX Group ανακοίνωσε πρόταση «φιλικής» εξαγοράς της ισπανικής εταιρείας έναντι 2,8 δισ. ευρώ σε μετρητά. Σύμφωνα με τη SIX, η εξαγορά της BME θα οδηγήσει στη δημιουργία του τρίτου μεγαλύτερου ομίλου διαχείρισης υποδομών χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη, μετά τον όμιλο London Stock Exchange και τον όμιλο Deutsche Boerse. Δεδομένου ότι οποιαδήποτε συγχώνευση θα περιλάμβανε οποιονδήποτε από αυτούς τους δύο ομίλους θα προκαλούσε έντονη ανησυχία για τη διαφύλαξη του ανταγωνισμού, οι εξαγορές στον κλάδο επικεντρώνονται τώρα σε μικρότερους παίκτες, εξηγεί το πρακτορείο Reuters. Πρόσφατα η Euronext είχε εξαγοράσει τις εταιρείες διαχείρισης των χρηματιστηρίων του Οσλο και του Δουβλίνου.

Από την άλλη πλευρά, η SIX Group πρόσφερε στους μετόχους της BME 34 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή σημαντικό υπερτίμημα της τάξεως του 34% σε σύγκριση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής πριν από την ανακοίνωση της προσφοράς. «Το υπερτίμημα που πρόσφερε η SIX είναι αρκετά υψηλό», εξηγεί στο Bloomberg o Ματίας ντε Βιτ, αναλυτής στην Kempen & Co. «Ελπίζω η Euronext να παραμείνει πειθαρχημένη και να μην καταθέσει προσφορά υψηλότερη από της SIX, διότι θεωρώ την αποτίμηση αρκετά υψηλή», πρόσθεσε. Η μετοχή της BME έκλεισε χθες με άνοδο 38%.

Μπορεί η BME να είναι σχετικά μικρή, ωστόσο είναι μια από τις λίγες εταιρείες διαχείρισης χρηματιστηρίου που δεν ανήκει σε όμιλο. Επιπλέον, προσφέρει στη SIX μια βάση εντός της Ε.Ε., κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο αφότου η Ενωση απαγόρευσε, το καλοκαίρι, σε επενδυτές που έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε. να διενεργούν χρηματιστηριακές πράξεις σε ελβετικά χρηματιστήρια, εξαιτίας του αδιεξόδου που έχει προκύψει στη διαπραγμάτευση για την εμπορική συμφωνία Ε.Ε. - Ελβετίας.