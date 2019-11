Μόνη της ή παρέα με Ξινόμαυρο, όπως και να οινοποιείται, η Νεγκόσκα δίνει κρασιά με προσωπικότητα.

Το πορτρέτο της ποικιλίας

Η Νεγκόσκα είναι μια ποικιλία της Μακεδονίας, που καλλιεργείται κυρίως στην περιοχή της Γουμένισσας. Μάλιστα, στα κρασιά με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης «Γουμένισσα» πρέπει να συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 20%. Γνωστή και ως Νεγκόσκα Ποπόλκα ή Ποπόλκα Ναούσης, έχει πάρει το όνομά της από τη σλαβική ονομασία της Νάουσας, όπου καλλιεργήθηκε αρχικά. Ως ποικιλία είναι παραγωγική, ανθεκτική στις ασθένειες, καλλιεργείται σε κυπελλοειδές σχήμα και γραμμικό αμφίπλευρο Royat και παράγει κρασιά με κόκκινο χρώμα, αρώματα ώριμων φρούτων, ξηρών καρπών, καφέ, καπνού με έντονη οξύτητα. Η ωρίμαση ξεκινά στις αρχές Αυγούστου και ο τρύγος της είναι στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Inima Νεγκόσκα Ροζέ 2018

Κατώγι Αβέρωφ, Μέτσοβο

Το Κατώγι Αβέρωφ είναι ένα από τα πιο ωραία επισκέψιμα οινοποιεία στην Ελλάδα, με ξενοδοχείο για να μείνεις, αλλά και εστιατόριο. Ο Αλέξανδρος Ιωάννου, συνεχιστής της παράδοσης αυτής, έχει εξελίξει τα κρασιά του οινοποιείου. Η ροζέ Νεγκόσκα του έχει χρώμα βαθύ, με έντονα αρώματα βοτάνων, κόκκινων φρούτων και φαρμακευτικές νύξεις. Στο στόμα είναι ξηρή, με υψηλή οξύτητα και μέτριο προς γεμάτο σώμα για ροζέ. Ξεκάθαρα ένα ροζέ φαγητού, ιδανικό ταίρι για λαδερά, όπως μπάμιες με μοσχάρι, αλλά και φασολάκια.

Inima Νεγκόσκα Ερυθρός 2017

Κατώγι Αβέρωφ, Μέτσοβο

Ελαφρύ ρουμπινί χρώμα και φινετσάτα αρώματα δέρματος, μπαχαρικών, βοτάνων και κόκκινων φρούτων. Στο στόμα είναι ξηρό, με υψηλή οξύτητα, μέτριες προς υψηλές τανίνες και μέτριο σώμα. Συνδυάστε το με συκωτάκια πουλιών με θυμάρι και demi-glace κόκκινου κρασιού.

Νεγκόσκα Carbonic 2018

Κτήμα Χατζηβαρύτη, Γουμένισσα

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Βαγγέλης Χατζηβαρύτης γνώρισε τη γυναίκα του Όλγα, η οποία κατάγεται από την περιοχή της Γουμένισσας. Το 1994 φύτεψαν τον πρώτο αμπελώνα 50 στρεμμάτων. Σήμερα καλλιεργούν βιοδυναμικά, με τη νέα γενιά –την κόρη τους Χλόη– να πειραματίζεται με κρασιά με όσο το δυνατόν λιγότερες προσθήκες. H Νεγκόσκα αυτή έχει ελαφρύ ρουμπινί χρώμα με μεγάλη ένταση μπαχαρικών, βοτάνων και κόκκινων φρούτων και νύξεις από γήινα στοιχεία, όπως δέρμα και κυνήγι. Στο στόμα είναι ξηρή, με δροσιστική οξύτητα, μέτριες τανίνες και σώμα. Ιδανικός συνδυασμός με πίτσα ή μακαρονάδες με κόκκινη σάλτσα.

Γουμένισσα 2016 Ξινόμαυρο-Νεγκόσκα,

Κτήμα Χατζηβαρύτη, Γουμένισσα

Μέτριας έντασης πορφυρό χρώμα με αρώματα δρυός, βανίλιας, μπαχαρικών, κόκκινων φρούτων και βρεγμένων φύλλων του δάσους. Στο στόμα είναι ξηρό με υψηλή οξύτητα, μέτριες τανίνες και μέτριο σώμα. Συνδυάστε το με αγριογούρουνο στη γάστρα με δαμάσκηνα και δεντρολίβανο.

Νεγκόσκα Ροζέ

Κτήμα Τάτση, Γουμένισσα

Η οικογένεια Τάτση καλλιεργεί αμπέλια από το 1998 στην περιοχή της Γουμένισσας και παράγει μερικά από τα πιο ιδιαίτερα κρασιά στην Ελλάδα. Η καλλιέργεια είναι πιστοποιημένη βιολογικά. Η ροζέ Νεγκόσκα τους έχει βαθύ ροδί χρώμα, με αρώματα από μαρμελαδιασμένα κόκκινα φρούτα, βότανα, γηρασμένα άνθη και αποξηραμένες φλούδες εσπεριδοειδών. Στο στόμα είναι ξηρή με υψηλή οξύτητα, έχει λίγες τανίνες και μέτριο προς γεμάτο σώμα. Συνδυάστε τη με μοσχαράκι κοκκινιστό με χυλοπίτες.

Angel’s Heart 2013 Νεγκόσκα,

Κτήμα Τάτση, Γουμένισσα

Μέτριο πορφυρό χρώμα με έντονα αρώματα γης, βρεγμένα φύλλα, μανιτάρια, τρούφα, κυνήγι και δέρμα. Στο στόμα είναι ξηρό με υψηλή οξύτητα, μέτριες προς υψηλές τανίνες και μακρά επίγευση. Συνδυάστε το με πιτσούνι και ζωμό από άγρια μανιτάρια και τρούφα.

Αϊδαρίνη I 2015 Ξινόμαυρο-Νεγκόσκα,

Κτήμα Αϊδαρίνη, Γουμένισσα

Η οικογένεια Αϊδαρίνη δραστηριοποιείται και παράγει εκλεκτά κρασιά από την περιοχή της Γουμένισσας από τα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Χρήστος Αϊδαρίνης είναι ένας οινοποιός με όραμα, που παράγει από τα πιο τυπικά δείγματα κρασιών της Γουμένισσας. Μέτριο ρουμπινί χρώμα με έντονα αρώματα μπαχαρικών, ώριμων κόκκινων φρούτων, φυτικά στοιχεία και βοτανικό χαρακτήρα έχει το κρασί αυτό. Στο στόμα είναι ξηρό, με τονισμένη οξύτητα, λεπτόκοκκες τανίνες και μακρά επίγευση. Συνδυάστε το με μοσχαρίσια μάγουλα με πουρέ μελιτζάνας.

Φιλυριά 2008 Ξινόμαυρο-Νεγκόσκα,

Μπουτάρης Οινοποιητική, Γουμένισσα

Η οικογένεια Μπουτάρη είναι ένα ορόσημο για το ελληνικό κρασί. Το οινοποιείο στην περιοχή της Γουμένισσας άρχισε να λειτουργεί το 1984 και για πολλά χρόνια ήταν το μοναδικό της περιοχής. Βρίσκεται στην κοινότητα της Φιλυριάς, από όπου έχει πάρει και το όνομά του το ομώνυμο κρασί, από τους βιολογικούς αμπελώνες της οικογένειας. Μέτριο ρουμπινί χρώμα με γκρενά ανταύγειες, αρώματα ώριμων κόκκινων φρούτων, αποξηραμένων φρούτων, γήινο χαρακτήρα βρεγμένων φύλλων του δάσους, δέρματος και μπαχαρικών. Συνδυάστε το με ζυγούρι στη γάστρα με κόκκινη σάλτσα, χοντρά μακαρόνια και κατσικίσια γραβιέρα.

ΟΧΙ ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΑ ΚΑΡΑΦΑ

Μετάγγιση τώρα! ‚

Η διαδικασία μετάγγισης ενός κρασιού σε μια καράφα μπορεί να γίνει με σκοπό την αφαίρεση του ιζήματος που μπορεί να έχει αυτό ή για τον αερισμό του, σε περίπτωση που είναι αναγωγικό ή χρειάζεται χρόνο για να αναπνεύσει. Ο χρόνος που αφήνουμε το κρασί μέσα στην καράφα είναι σημαντικός, γιατί μπορεί να «χάσουμε» κάποιο κρασί αν το αφήσουμε περισσότερο, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Χειροποίητη καράφα από φυσητό κρύσταλλο, Riedel Margaux Decanter, 1.425 ml και ύψους 15,3 εκ., περίπου 125 €, στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Riedel (www.riedel.com).

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΑΝΤΑ

Η τιμή του κρασιού είναι πάντα ενδεικτική της ποιότητάς του; ‚

Η φράση «ό,τι πληρώνεις παίρνεις» δεν είναι τυχαία. Η τιμή μιας φιάλης κρασιού εξαρτάται από τη σπανιότητά της, το brand name που έχει χτίσει το οινοποιείο, τη χρονιά και πολλούς άλλους παράγοντες. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ποιότητα των κρασιών από τα 5 στα 10 € ή από τα 10 στα 20 €. Πάνω από αυτή την γκάμα, βέβαια, όσο αυξάνεται η τιμή μεγάλο ρόλο παίζουν και οι παράγοντες του μάρκετινγκ και της σπανιότητας. Ο ρόλος του σομελιέ είναι να βρει και να προτείνει στον καταναλωτή value for money κρασιά από μικρότερους παραγωγούς ή από παλαιωμένες εσοδείες, τα οποία έχουν μεγαλύτερη αξία από την τιμή αγοράς τους. Συνοψίζοντας, η τιμή ενός κρασιού μάς δίνει μια ένδειξη, αλλά δεν φτάνει από μόνη της για να αξιολογήσουμε την ποιότητά του.

Στείλτε τις δικές σας ερωτήσεις και απορίες για το κρασί στο info@gastronomos.gr

*Το ρεπορταζ δεν είναι διαφημιστικό

**Πρωτοδημοσιεύτηκε στο Γαστρονόμο, τεύχος 163, Νοέμβριος 2019.