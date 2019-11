Πολλοί αναρωτιούνται αν θα αποχωριστεί τα Chanel γυαλιά της, ενώ λίγοι αμφιβάλλουν για την άψογη «εμφάνιση» που θα έχει το σήμα κατατεθέν καρέ της. Όλοι όμως συμφωνούν ότι η παρουσία της στην Αθήνα, την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου, αποτελεί ένα ιδιαίτερα συναρπαστικό γεγονός.

Χρόνια τώρα, η επιρροή της Άννα Γουίντουρ καλπάζει πέρα από τα σύνορα της μόδας και οδηγεί τις εξελίξεις στον χώρο της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας. Και σήμερα, μια νέα, ραγδαία αναπτυσσόμενη ατζέντα φέρνει τη διευθύντρια της αμερικανικής Vogue –μεταξύ άλλων τίτλων– ως επίσημη καλεσμένη της Vogue Greece, σε μια ημερίδα που εστιάζει σε θέματα ενσωμάτωσης, ενδυνάμωσης των γυναικών και βιωσιμότητας στη μόδα.

Η εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών των 100 χρόνων της «Καθημερινής» και αποτελεί την πρώτη της Vogue Greece, καθώς και την πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση της Γουίντουρ μετά την ανάληψη των καθηκόντων της ως Global Content Advisor της Condé Nast τον Αύγουστο. Η Γουίντουρ θα μιλήσει για τον ρόλο της Vogue στο μέλλον της μόδας και τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει η Condé Nast στον τομέα της ηθικής μόδας και της ευσυνείδητης κατανάλωσης. Μετά την ομιλία της, θα συνομιλήσει με την Editor-in-Chief της Vogue Greece, Θάλεια Καραφυλλίδου, και θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού.



Happy days. Με τον Καρλ Λάγκερφελντ σε βραδινή εκδήλωση. © Ron Galella/ Getty Images/Ideal Image

Νέος κώδικας συμπεριφοράς

«Δεν μπορείς να είσαι τα πάντα για τους πάντες σε μόνιμη βάση και σε μια εποχή fake news, όπου η αλήθεια “τεντώνεται”. Εμείς στην Condé Nast πρεσβεύουμε ότι πρέπει να υπερασπίζεσαι εκείνο που πιστεύεις και να καταθέτεις την άποψή σου», παρατηρούσε η Γουίντουρ νωρίτερα φέτος, μιλώντας στην Κριστιάν Αμανπούρ και στο CNN. Στον ιστορικό εκδοτικό όμιλο έχει πλέον θεσπιστεί ένας κώδικας συμπεριφοράς: η εμφάνιση ανήλικων μοντέλων απαγορεύεται, συνεργασίες ετών με σταρ-φωτογράφους, όπως ο Μάριο Τεστίνο και ο Πατρίκ Ντεμαρσελιέ, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση, έχουν παγώσει, ενώ έννοιες όπως η βιωσιμότητα προωθούνται συστηματικά.

Την ίδια στιγμή, η σύγχρονη ιστορία καταγράφεται στα εξώφυλλα της Vogue US με μέγα-σελέμπριτι, όπως το ζεύγος Κιμ Καρντάσιαν-Κάνιε Γουέστ, αλλά και την Αφροαμερικανίδα σταρ Μπιγιονσέ φωτογραφημένη από τον Τάιλερ Μίτσελ, τον πρώτο Αφροαμερικανό που υπέγραψε ένα εξώφυλλο του αμερικανικού τίτλου. Παράλληλα, η Γουίντουρ δεν διστάζει να ανοίξει την πόρτα στην πολιτική. Η Χίλαρι Κλίντον φωτογραφήθηκε ως Πρώτη Κυρία για το εξώφυλλο το 1998, δίνοντας πολύ αργότερα τη σκυτάλη στη Μισέλ Ομπάμα. Η Γουίντουρ βοήθησε ενεργά την Κλίντον στην εκστρατεία της τελευταίας στις προεδρικές εκλογές του 2016, ενώ σήμερα η Vogue US παρουσιάζει πορτρέτα πολιτικών όπως η Λατίνα δημοκρατική Αλεξάνδρια Οκάσιο-Κορτές. Για την ιστορία, η Μελάνια Τραμπ βρέθηκε στο εξώφυλλο το 2005, χρονιά που παντρεύτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, όμως οι μέρες της ως First Lady περιορίζονται στην ιστοσελίδα του τίτλου.

Το όχημα παραμένει η μόδα

Σε έναν κόσμο που συνέχεια αλλάζει, η δύναμη της Γουίντουρ έγκειται στην ικανότητά της όχι μόνο να μεταφέρει αυτές τις αλλαγές, αλλά πολλές φορές και να τις καθοδηγεί. Αν η Vogue ξεκίνησε ως μια εβδομαδιαία ανασκόπηση καλών τρόπων και στιλιστικών οδηγιών προς τις κυρίες της Νέας Υόρκης το 1892, σήμερα οι αναγνώστριες του μηνιαίου τίτλου είναι μάνατζερ του εαυτού τους, των οικογενειών τους, της καριέρας, αλλά και των εταιρειών τους. Για τη Γουίντουρ, το όχημα παραμένει η μόδα. Κάτι που έγινε αντιληπτό από το πρώτο κιόλας εξώφυλλο υπό τη διεύθυνσή της, το 1988, όταν η 19χρονη Μικαέλα Μπερσού πόζαρε στον φακό του Πίτερ Λίντμπεργκ φορώντας ένα ζευγάρι τζιν των 50 δολαρίων και ένα κεντημένο τζάκετ του Κριστιάν Λακρουά.

Παρά τον έμφυτο δυναμισμό της, η Γουίντουρ παραμένει ένας ντροπαλός άνθρωπος –όπως έχει δηλώσει σε παλαιότερες συνεντεύξεις της– που προστατεύει την ιδιωτικότητά της. Δεν διατηρεί προσωπικό λογαριασμό στο Instagram, όμως τα καινούργια δεδομένα που δημιουργεί η ψηφιακή εποχή την οδηγούν σε μια νέου είδους εξωστρέφεια, όπως τα «Go Ask Anna» βίντεο της Vogue, αλλά και πιο πρόσφατα ένα masterclass περί ηγεσίας. Ή, ακόμα, σε μια απολαυστική βιντεοσκοπημένη κουβέντα στο γραφείο της με τη Μέριλ Στριπ, να συζητούν για την ταινία «The Post», όπου η βραβευμένη Αμερικανίδα ηθοποιός ενσάρκωσε την Κάθριν Γκρέιαμ, την εκδότρια της εφημερίδας Washington Post, αλλά και φίλη και μέντορα της Γουίντουρ. Γι’ αυτό που δεν συζήτησαν, όμως, ήταν ένας άλλος αγαπημένος ρόλος της Στριπ, εκείνος της Μιράντα Πρίστλεϊ στο «Ο διάβολος φοράει Prada», την αμερικανική κωμωδία παραγωγής 2006, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λόρεν Γουεϊσμπέργκερ, πρώην βοηθού της Γουίντουρ. Οι όποιες ομοιότητες της Γουίντουρ με τη Μιράντα Πρίστλεϊ παραμένουν θέμα συζητήσεων.

Αντιθέτως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποια είναι η πρωταγωνίστρια στο ντοκιμαντέρ «The September Issue» του 2009, στο οποίο ο Ρ. Τζ. Κάτλερ εξόρμησε με την κάμερά του στους χώρους της αμερικανικής Vogue, την περίοδο που η Γουίντουρ και το επιτελείο της προετοίμαζαν το πιο πλούσιο τεύχος του έτους, αποκαλύπτοντας τις σημαντικότερες τάσεις της χρονιάς. Αν οι τάσεις της μόδας αναθεωρούνται ανά σεζόν, η ίδια η Γουίντουρ διατηρεί το δικό της προσωπικό ύφος: το καρέ με τις αφέλειες, τα φορέματα που «αγκαλιάζουν» τη λεπτή της σιλουέτα, τα κολιέ-«ριβιέρες» με τις πολύχρωμες πέτρες και τα γυαλιά ηλίου, για τα οποία σχολίασε στη συνέντευξή της στην Αμανπούρ ότι «είναι πολύ χρήσιμα, αποφεύγεις να ξέρουν οι άλλοι τι σκέφτεσαι, βοηθούν όταν αισθάνομαι κουρασμένη, αποτελούν κομμάτι του εαυτού μου».



Η Γουίντουρ επιβλέπει σελίδες στο ατελιέ της Vogue, το 2003. © Joyce Dopkeen/The New York Times

Τένις με τον Ρότζερ

Όλα αποτελούν μέρος μιας καθημερινής πειθαρχίας, που συμπληρώνονται από πολύ πρωινό ξύπνημα, γυμναστική και τένις –ένα από τα αγαπημένα της δώρα γενεθλίων παραμένει ένας διπλός αγώνας με συμπαίκτη τον φίλο της Ρότζερ Φέντερερ– πριν από τη μετάβαση στο γραφείο της, το οποίο σήμερα βρίσκεται στον 25ο όροφο του One World Trade Center. Εκεί, όπως έχει η ίδια πει στο παρελθόν, μετατρέπεται σε ένα είδος «facilitator», είναι εκείνη που διευκολύνει τα πράγματα και φέρνει ανθρώπους κοντά. Όπως όταν συντονίζει το ετήσιο Met Gala, τη μεγάλη φιλανθρωπική βραδιά του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, το οποίο, αναγνωρίζοντας την προσφορά της από το 1995, έχει πλέον ονομάσει την πτέρυγα μόδας του μουσείου «Anna Wintour Costume Institute». Ή όταν εμψυχώνει και βοηθάει νέους δημιουργούς μέσα από τον θεσμό CFDA/Vogue Fund, αλλά και παλαιότερα σχεδιαστές όπως ο Τζον Γκαλιάνο και ο Μαρκ Τζέικομπς, μεταξύ άλλων.

Πώς έφτασε μέχρι εδώ; Ο πατέρας της, Τσαρλς Γουίντουρ, διευθυντής της εφημερίδας Evening Standard, την ενθάρρυνε να εργαστεί στην περίφημη μπουτίκ Biba στο Λονδίνο του ’60. Στη συνέχεια, η εμπειρία της εμπλουτίστηκε δημοσιογραφικά στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, μέχρι που ανέλαβε τη βρετανική Vogue από το 1985 μέχρι το 1987. Έναν χρόνο αργότερα, βρισκόταν στο τιμόνι της αμερικανικής έκδοσης, όπου το μότο της ήταν το εξής: «Το να είσαι στη Vogue πρέπει να σημαίνει κάτι. Είναι μια έγκριση, μια επιβεβαίωση».

Η dame Άννα Γουίντουρ γιόρτασε νωρίτερα αυτόν τον μήνα τα εβδομήντα της χρόνια. Είναι μητέρα του Τσάρλι και της Μπι (η οποία παντρεύτηκε τον Φραντσέσκο Καροτσίνι, γιο της Φράνκα Σοτσάνι, φίλης και «αντίπαλου δέους» της Γουίντουρ στην ιταλική Vogue, που πέθανε το 2016) και γιαγιά της δίχρονης πλέον Κάρολαϊν. Ζει με τον τωρινό της σύντροφο, τον Τεξανό επενδυτή Σέλμπι Μπράιαν, στο Γκρίνουιτς Βίλατζ της Νέας Υόρκης. Η Άννα Γουίντουρ οδηγεί, δεν ακολουθεί. Και στις 27 Νοεμβρίου την υποδεχόμαστε στην Αθήνα. ■