Εργαλεία για τις ασφαλιστικές εταιρείες τα έξυπνα ρολόγια

Παρακινώντας τους ασφαλισμένους να ασκούνται καθημερινά, ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες όχι μόνο προλαμβάνουν την εμφάνιση χρόνιων παθήσεων, αλλά αφαιρούν και ένα τεράστιο βάρος από το σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Εξυπνα ρολόγια της Apple ή της Fitbit υπενθυμίζουν καθημερινά στους εργαζομένους να σηκώνονται, να κινούνται και να αθλούνται. Σαν να παίζουν κάποιο παιχνίδι, οι εργαζόμενοι έχουν να ολοκληρώσουν σε καθημερινή βάση τρεις στόχους: συχνή κίνηση, ένταση και επιμονή. Η αμερικανική United Healthcare είναι μία από τις ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργάζονται με τη Fitbit και την Apple και προσφέρουν το πρόγραμμα άσκησης σε εργαζομένους της, δίνοντας σημαντική έκπτωση στα ετήσια ασφάλιστρα σε όσους πιάνουν τους στόχους. Οσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα οφείλουν να κινούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή να σηκώνονται από το γραφείο τους και να περπατούν για λίγα λεπτά. Επίσης, χρειάζεται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα να πραγματοποιούν 3.000 βήματα σε μισή ώρα και συνολικά 10.000 ολόκληρη τη μέρα. Οποιος ολοκληρώνει οποιονδήποτε από τους τρεις στόχους, όχι μόνον κατατάσσεται υψηλά μεταξύ των συναδέλφων του στον πίνακα αποτελεσμάτων, αλλά απολαμβάνει και μεγαλύτερη έκπτωση στα ιατρικά έξοδα, κερδίζοντας μεταξύ ενός και τριών δολαρίων την ημέρα.

Μέσω της συνεργασίας τους με τις εταιρείες τεχνολογίας, οι ασφαλιστικές αποσκοπούν στην πρόληψη των χρόνιων ασθενειών και τελικά στη μείωση των εξόδων για την περίθαλψη. Η παχυσαρκία, παραδείγματος χάριν, αποτέλεσμα της καθιστικής ζωής και δεύτερη αιτία θανάτου μετά το κάπνισμα στις ΗΠΑ, κόστισε 147 δισ. δολάρια το 2008 στο αμερικανικό σύστημα υγείας, σύμφωνα με στατιστικά του αμερικανικού Κέντρου για τον Ελεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών (CDC). Τα διαφυγόντα κέρδη λόγω μείωσης της παραγωγικότητας σε ολόκληρη τη χώρα κυμαίνονται μεταξύ 3,4 δισ. έως 6,4 δισ. δολαρίων.

Ηδη με τη χρήση των έξυπνων ρολογιών, η United Healthcare εξοικονομεί περίπου 220 δολάρια ανά ασφαλιζόμενο σε ιατρικά έξοδα, όπως δήλωσε στους Financial Times ο Πολ Στέρλινγκ, υποδιευθυντής του τμήματος νέων προϊόντων. Η αμερικανική ασφαλιστική εταιρεία ξεκίνησε το συγκεκριμένο πρόγραμμα από τον Ιανουάριο του 2018. Για τη σύγχρονη ιατρική, η άσκηση είναι ό,τι πλησιέστερο υπάρχει σε μαγικό φίλτρο, όπως σχολίασε στους Financial Times η Τζο Αν Μάνσον, υψηλόβαθμο στέλεχος του Brigham and Women’s Hospital στη Βοστώνη.

Αλλες ασφαλιστικές εταιρείες, που επίσης συνεργάζονται με τη Fitbit ή και την Apple, προσφέρουν δωροεπιταγές σε όσους πραγματοποιούν τους ημερήσιους στόχους άσκησης.

Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες προσωποποιούν την υπηρεσία, υπενθυμίζοντας στους εργαζομένους πότε πρέπει να επισκεφθούν τον γιατρό τους ή ότι πρέπει να κάνουν εμβόλια.

Η ασφαλιστική εταιρεία Discovery στη Νότιο Αφρική προσφέρει στους εργαζομένους ένα έξυπνο ρολόι της Apple σε μειωμένη τιμή, αλλά σε περίπτωση που δεν πραγματοποιούν τους ημερήσιους στόχους, θα πρέπει να πληρώσουν το πλήρες αντίτιμο.

Επόμενο βήμα για τη United Healthcare είναι να προσθέσει στο πρόγραμμα περαιτέρω δραστηριότητες πέραν της κίνησης και του βαδίσματος, όπως για παράδειγμα το κολύμπι, την ποδηλασία, ακόμη και την κηπουρική, ώστε να προσελκύσει ακόμη περισσότερους ενδιαφερόμενους, ενδεχομένως και όσους δεν έχουν ασκηθεί ποτέ. Τις τελευταίες εβδομάδες, πολλοί έχουν εκφράσει ανησυχία σχετικά με τα έξυπνα ρολόγια της Fitbit, η οποία εξαγοράστηκε από την Google, καθώς φοβούνται για παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων.