Ροκ μελωδίες με άρωμα... θεού Πάνα

Στιχουργός και συνθέτης ο Μάικ Σκοτ ,είναι η ψυχή των Waterboys.

Μεγάλη ήταν η ζήτηση για τη χθεσινή πρώτη συναυλία των Waterboys στο Πειραιώς Academy, οπότε οι διοργανωτές αποφάσισαν –εδώ και μέρες– να προσθέσουν και μια δεύτερη εμφάνιση του σπουδαίου βρετανικού συγκροτήματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί απόψε.

Για όσους δεν γνωρίζουν τι εστί Water-boys, πρόκειται για τη ροκ μπάντα που με τη μελωδικότητά και τον λυρισμό της, σημάδεψε τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 διεθνώς· παραμένοντας δε ευρηματική και δραστήρια μέχρι σήμερα, έχει μαζί στις αποσκευές της το τελευταίο δίσκο, με τίτλο «Where The Action Is». Οι Waterboys βέβαια και ο επικεφαλής τους, Μάικ Σκοτ, αγαπούν την Ελλάδα και ιδιαίτερα την ελληνική μυθολογία, από την οποία αντλούν έμπνευση. Ακόμα πιο συγκεκριμένα πολύ αγαπημένη τους μορφή είναι ο θεός Πάνας, με τραγούδια όπως τα «The Pan Within» και «The Return of the Pan» να είναι χαρακτηριστικά της «πίστης» προς ένα σύμβολο που στέκεται ανάμεσα στους ανθρώπους και στη φύση. Γενικότερα, όσοι βρεθούν απόψε στη συναυλία θα απολαύσουν καθαρή ροκ, με δεκάδες «ψαγμένες» αναφορές στους στίχους, από ένα συγκρότημα που κάνει πολλά περισσότερα από το να παράγει απλώς ηλεκτρισμένο ήχο.

Πειραιώς 117, στις 9.30 μ.μ.