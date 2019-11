Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί μίνι σειρά για το Fox

Ο Έλληνας πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος θα σκηνοθετήσει την τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου «The Man in the Rockefeller Suit: The Astonishing Rise and Spectacular Fall of a Serial Imposter» σε μίνι σειρά για τη Searchlight Television του Fox.

Σύμφωνα με το Deadline, πρόκειται για την πρώτη τηλεοπτική σκηνοθετική προσπάθεια του Γιώργου Λάνθιμου, μετά τα κινηματογραφικά αριστουργήματά του.

Στο βιβλίο «The Man in the Rockefeller Suit: The Astonishing Rise and Spectacular Fall of a Serial Imposter», ο συγγραφέας Μαρκ Σιλ ξεδιπλώνει τα μυστικά του Κλαρκ Ροκφέλερ, του ανθρώπου που για δεκαετίες παρίστανε το μέλος της διάσημης επιχειρηματικής οικογένειας μέχρι τη στιγμή που η απάτη του αποκαλύφθηκε το 2008.