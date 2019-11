Tesla: 146.000 παραγγελίες για το ημιφορτηγό παρά τον θρυμματισμό των τζαμιών

Δύο μόλις 24ωρα μετά την παρουσίαση του νέου ημιφορτηγού Cybertruck της Tesla στο Τόκιο, η οποία επισκιάστηκε από τον θρυμματισμό των τζαμιών του μετά το χτύπημα από μεταλλική σφαίρα, σε μια προσπάθεια να αποδειχτεί η ανθεκτικότητά τους, οι παραγγελίες έχουν φτάσει σύμφωνα με το Bloomberg τις 146.000.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz